Ayşe Akın yaşadığı zor günleri anlattı: Bu haldeydim!

Sosyal medya hesabından sağlığının bozulduğu dönemdeki fotoğraflarını paylaşan Akın " Bunları paylaşmaktan da hiç çekinmiyorum artık çünkü ben iyileştim! Artık bu resimlere bakıp bakıp halime şükür ediyorum, uçurumdan döndüm" dedi.
İşte Ayşe Akın'ın sözleri:
Evet gördüğünüz gibi bu resimlerdeki AYŞE benim! Aslında dış dünyamda çok mutlu görünen ama gerçekte tek başınayken hep ağlayan mutsuz olan tam bir cehennem hayatı yaşayan AYŞE! Sağlığım elden gidiyordu, kan hücrelerim dengesizleşmişti vitaminsizlikten, vücudumun her yerinde morluklar çıkıyordu, aç gezmekten hep yorgun ve halsiz düşüyordum.
Bu resimler çok özel resimlerim, bunları paylaşmaktan da hiç çekinmiyorum artık çünkü ben iyileştim! Artık bu resimlere bakıp bakıp halime şükür ediyorum, uçurumdan döndüm diye, geri eski kimliğime kavuştum diye. İç dünyamda yaşadıklarımı bir ben bir de Allah bir de tabi ki doktorum biliyor. Her şeyi bir günlüğe döktüğüm defterim. Bunu çok yakın zamanda kitap olarak da çıkarmayı planlıyorum zaten.
Bu hastalığın ne kadar ciddi boyutta tehlikeli olduğunu göstermek için, aynı zamanda benim gibi bu sıkıntıyı yaşayanlara motivasyon olsun diye. Nasıl savaştığımı, neler yaşadığımı hepsini detayla an ve an yazdım. O dönem sadece duvarlar dinliyordu çünkü beni, kimse anlamıyordu, bu kadar ciddiye almıyordu..
Ve maalesef evet maddi destek gerektiren bir tedavi, dün gelen yardım beni o kadar çok etkiledi ki keşke herkes bir yardım eli uzatsa. Bana çok mesaj geliyor inanılmaz çok!
Bunu yaşayıp gizleyenler, maddi gücü olmadığı için tedavi olamayanlar vs.. Ben bunlara seyirci kalamam, hele bu hastalığı yenmiş biri olarak asla seyirci kalamam! Keşke herkes bir yardım eli uzatsa, keşke herkes bu ciddi hastalığın farkında olsa.. Tek amacım tek dilediğim bu...
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