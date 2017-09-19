Ayşe Akın kimdir, kaç yaşında?

Ayşe Akın, 3 Nisan 1993 tarihinde Türk ailenin kızı olarak Belçika'da doğdu. Aslen Afyonkarahisarlı olan Ayşe Akın, 2010 yılında Belçika'da bir güzellik yarışmasına katıldı ve Brüksel Güzeli seçildi. 4 dil bilen Ayşe Akın, henüz 4 yaşındayken annesinin kendisini ajansa kaydetmesiyle daha o yaşlarda fotomodellik yapmaya başladı. Belçika'da 12 yaşında iken bir kulüpte altı ay futbol oynadı. Türkiye'ye gelmeden önce İşletme-ekonomi bölümünü yarıda bırakan Ayşe Akın, Craft Atölyesi'nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldı.



Muhteşem Yüzyıl dizisinin seçmelerine girdi, altı ay sonra İtalyan bir prenses karakteri için çağrıldı. 2013 yılında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin 4. Sezonunda dizisinin 87.bölümünde Cenevizli Gabriela karakterini canlandırdı. 2013 yılında şovmen Mehmet Ali Erbil ile 2 aylık bir ilişki yaşadı.

Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz 'Kim Ne Derse Desin' isimli şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Ve Ayşe Akın, "Kim Ne Derse Desin" şarkısında Cem Belevi ile düet yaptı. DMC müzikten çıkan İlk single'ı olmasına rağmen klip üç ayda yaklaşık 15 milyon kez tıklandı. Şarkıyı Fransızca versiyonuyla da seslendiren Ayşe Akın, 18 yaşındayken Futbolcu Önder Turacı ile kısa bir evlilik yaptı. 30 Mart 2011 tarihinde Kayseri'de yıldırım nikâhıyla evlenen çift, 2012 yılında boşandı. Şarkıcılıktan sonra oyunculuğa da merak saran Ayşe Akın, 2014 yılında "Güllerin Savaşı" adlı dizide Canan Ergüder, Damla Sönmez, Barış Kılıç, Yiğit Kirazcı, Sercan Badur, Atilla Şendil, Turgay Tanülkü ile birlikte oynadı.

İşte Ayşe Akın'ın sözleri:

Evet gördüğünüz gibi bu resimlerdeki AYŞE benim! Aslında dış dünyamda çok mutlu görünen ama gerçekte tek başınayken hep ağlayan mutsuz olan tam bir cehennem hayatı yaşayan AYŞE! Sağlığım elden gidiyordu, kan hücrelerim dengesizleşmişti vitaminsizlikten, vücudumun her yerinde morluklar çıkıyordu, aç gezmekten hep yorgun ve halsiz düşüyordum. Bu resimler çok özel resimlerim, bunları paylaşmaktan da hiç çekinmiyorum artık çünkü...

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