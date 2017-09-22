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    Hürriyet >Dünya>‘Ayrımcılığı tartışalım’ teklifine ret

    ‘Ayrımcılığı tartışalım’ teklifine ret

    AA
    22.09.2017 - 10:51 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 10:51

    Hollanda’da Denk Partisi’nin, AB Temel Haklar Ajansı’nın (FRA) Müslümanlarla yaptığı anketten çıkan sonucun mecliste tartışılması teklifi reddedildi.

    FRA’nın ‘AB ülkelerinde en çok Hollanda’da Müslümanların ayrımcılığa maruz kaldığın’” yönelik tespitlerinin mecliste tartışılması için Denk Partisi’nin verdiği teklif kabul edilmedi. Denk Partisi Genel Başkanı Tunahan Kuzu, Hollanda Meclisi’nin kendisini sorgulamaktan kaçtığını ve geçiştirme siyaseti uyguladığını söyledi. Kuzu, “Başka bir ülkede insan hakları çiğnendiği zaman saatlerce tartışıp eleştiride bulunan Hollanda parlamentosu kendisi söz konusu olunca susmayı tercih ediyor” dedi.

    Meclisin FRA’nın anketini sadece hükümetin mektup ile değerlendirmesini yeterli bulduklarını belirten Kuzu, “AB’nin bir kurumu tarafından yapılan bu araştırmanın sonucunda çıkan Müslümanların ayrımcılığa maruz kalmasını tartışmaktan çekiniyorlar. Değerlendirme mektubunu da daha henüz kurulmayan yeni hükümetin yapmasını istiyorlar” diye konuştu.

    EN OLUMSUZ SONUÇ HOLLANDA’DA ÇIKMIŞTI
    FRA’nın, Müslüman göçmenler ve onların AB ülkelerinde doğan çocuklarının yaşadıklarını araştıran bir anketinde Müslümanların büyük çoğunluğunun giderek artan ayrımcılığa ve tacize maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. Ankete göre Müslümanlar, AB ülkelerinde en çok Hollanda’da ayrımcılığa maruz kalıyor.

    Etiketler: Tunahan Kuzu , Hollanda , Denk Partisi
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