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    Ayrılmak isteyen sevgilisini çağırdı, dehşet saçtı

    Yaşar ANTER/MİLAS(Muğla), (DHA)
    24.12.2017 - 11:39 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Milas ilçesinde, kendinden ayrılmak isteyen sevgilisi 38 yaşındaki Şükran Ayrıkısa’yı öldüren inşaat ustası, 33 yaşındaki Mustafa Tektaş çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle intihar etti.

    Muğla’nın Milas ilçesinde inşaat ustası Mustafa Tektaş, dün saat 11.00 sıralarında, ididaya göre, 2 yıldır birlikte yaşadığı Bodrum’da emlakçı Şükran Ayrıkısa’yı konuşmak için Koru Mahallesi’ndeki evine çağırdı. İkili arasında tartışma çıktı. Tektaş, yan odadan tüfeğini alıp Ayrıkısa’ya doğrultu. Tektaş, panikle kaçmaya çalışan kadını vurdu. 

    Ayrıkısa, sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Tektaş, ardından aynı tüfeği çenesini altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Silah sesini duyarak eve gelen komşuları, Tektaş ve Ayrıkısa’yı salonda kanlar içinde bulup, durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi.

    Ayrılmak isteyen sevgilisini çağırdı, dehşet saçtı

    Sağlık ekipleri Tektaş ve Ayrıkısa’nın öldüklerini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ikilinin cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma 4 kişinin ifadesine başvurdu.

    Komşuları, ilk eşinden bir çocuğu bulunan Şükran Ayrıkısa’nın ailesinin Mustafa Tektaş ile birlikteliğini onaylamaması nedeniyle ayrılmak istediğini bu nedenle aralarında sık sık tartıştıklarını öne sürdü.

    Etiketler: Cinayet
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