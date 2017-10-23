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    Ayrılmak isteyen eşini 10 yerinden bıçakladı

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 15:20 | Son Güncelleme:

    ESKİŞEHİR’de, bir fabrikada işçi olarak çalışan 23 yaşındaki Cihat Y., kendisinden ayrılmak isteyen ve hamile olan eşi 20 yaşındaki Gizem Y.’yi 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

    Olay dün akşam saatlerinde Çankaya Mahallesi Şehit Subutay Alkan Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 6 haftalık hamile olduğu belirtilen ve ayrılmak isteyen Gizem Y. ile eşi Cihat Y. arasında tartışma çıktı. Evde başlayan ve sokakta devam eden tartışmanın ardından Cihat Y. eşini çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayıp kaçtı. 10 yerinden bıçaklanan genç kadın, komşularının çağırdığı 112 ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastane yetkilileri,Gizem Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

    Polis ekipleri iseolay yerinden kaçan Cihat Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.Cihat Y.’nin sorgulamasının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceğini bildirdi.

    Etiketler: kadın cinayetleri , kadına şiddet
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