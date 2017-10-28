Ayrılıkçı Katalanlara İspanyol yönetici

İSPANYA’ya bağlı Katalonya Özerk Yönetimi parlamentosundaki ayrılıkçı partilerin önceki gün tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin yankıları sürüyor. Bu kararın ardından önceki akşam İspanya’nın merkez sağ çizgideki Başbakanı Mariano Rajoy başkanlığında toplanan kabinenin aldığı kararlar dün sabah İspanya Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. İspanya hükümeti, Katalonya’nın özerklik statüsünü kaldırmamakla birlikte yerel yönetimi feshetmişti. Bununla beraber İspanya Senatosu, merkezi hükümete bu yetkiyi vermişti. Bölgeden son gelişmeler şöyle:

- Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameye göre, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras’ın yerine 46 yaşındaki İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria getirildi. Santamaria, 2011 yılında Başbakan Yardımcısı olduğunda İspanyol medyası onu ‘demokrasinin yeniden inşa edilmesinden bu yana en güçlü kadın’ ilan etmişti.

- Katalonya Özerk Yönetimi’nin daha önce açığa alınmış olan emniyet genel müdürü Josep Lluis Trapero resmen görevden alındı.

- Katalonya’da 5-19 Aralık tarihleri arasında seçim kampanyası yürütülerek 21 Aralık’ta Katalanların sandık başına gitmeleri resmiyet kazandı.

- Katalonya Özerk Yönetimi’nin Avrupa Birliği’nin başkenti konumundaki Brüksel hariç İspanya dışındaki tüm temsilcilikleri resmi olarak kapatıldı.

- Öte yandan İspanya Başsavcısı’nın “devlete karşı ayaklanma” iddiasıyla Puigdemont ile diğer yönetim üyeleri, Katalonya yerel parlamentosunun divan kurulu üyeleri ve gizli oylama ile alınan tek taraflı bağımsızlık ilanında “Evet” oyu kullananlar hakkında Yüksek Mahkeme’ye dava açma talebinde bulunacağı açıklandı. Bu suça 30 yıla kadar ceza verilebilir.

BİLGİ NOTU

1 Ekim’deki referandumda Katalonya Özerk Yönetimi, yüzde 43 katılım ve yüzde 92 “Evet” oyu ile bağımsızlık yanlılarının kazandığını duyurmuştu. İspanya Senatosu cuma günü hükümete anayasanın 155’inci maddesi uyarınca özerk yönetimi feshetme yetkisi verdi. AB ve ABD ise Katalonya’nın bağımsızlığına karşı.

KATALAN LİDER ‘DEMOKRATİK MUHALEFET’ ÇAĞRISI YAPTI

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont Katalan televizyonu TV3’te yayınlanan konuşmasında, merkezi hükümete bölgeye doğrudan müdahale hakkı veren anayasanın 155’inci maddesinin işleme konulmasının, Katalanların iradesine bir saldırı ve demokrasiye aykırı olduğunu söyledi. Puigdemont, Katalanların, ‘yeni cumhuriyetlerini’ sorumluluk içinde savunmaya devam etmesini istedi.

Katalanlara tepkilerini şiddete başvurmadan, demokratik yollardan göstermeye çağıran Puigdemont, “Özgür bir ülke inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Öte yandan, Puigdemont konuşurken, arkasında Katalan ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarına yer verilmesi ve İspanya bayrağının bulunmaması dikkat çekti.