'Ayrılık' tesadüfü!

Kutsi (44) 2008’de nikah masasına oturduğu Sinem Bayraktutar’ı ‘Huzur Sokağı’ndaki partneri, ‘Miss Turkey 2007’ üçüncüsü Feyza Çıpa (32) ile aldattı. Çift kızları Ceylin Ada ve Lila’ya rağmen Temmuz 2015’te boşandı.

Feyza Çıpa ‘yuva yıkan kadın’, Kutsi ‘ihanet eden adam’ suçlamasından kurtulmak için 2.5 yıl birlikte görüntü vermedi.

'YAKINDA EVLENİYORUZ'

Sevgililer basının önüne ilk kez Aralık 2016’da çıktı. Feyza Çıpa “Yakında evleniyoruz” dedi. Ama o gün hiç gelmedi. İlk kriz Mayıs’ta çıktı. Kavga ettiler. Sonra Feyza Çıpa’nın doğum gününde barıştılar.

Ne var ki, Kutsi yine nikah masasına oturmaya yanaşmadı. Feyza Çıpa sonunda isyan etti. Ayrılık kararı aldı, Kutsi’nin tüm fotoğraflarını Instagram’dan sildi ve şöyle konuştu:

“4 yıl süren, her saniyesi çok kıymetli olan bir beraberlik yaşadık. Son dönemlerde bazı konularda anlaşmazlık yaşıyorduk. Bunu daha fazla sürdürmenin yersiz olduğunu düşündük. Medenice yollarımızı ayırdık.”

DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Kutsi’nin Bodrum’a yerleşen eski eşi, geçen yıl Ezel Üneder ile nişanlanmıştı. Düğün iptal edildi.

Tesadüfe bakın ki, Sinem Bayraktutar da Kutsi ile aynı tarihlerde Ezel Üneder ile ilişkisine nokta koydu.



Sinem Bayraktutar ve nişanlısı