Ayrılık nedeni şiddet mi?

Geçen yıl Aralık ayında başlayan ilişkileri boyunca her yerde el ele göz göze olan çift özel yapım yüzük yaptırıp evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu. Ancak ilişkileri nikah masasına taşınamadan Adalı ve Çelik sosyal medyadan paylaştıkları tüm mutlu pozlarını silmiş ve birbirlerini takipten çıkarmıştı. Serhan Adalı’nın ayrılık sonrası koluna yaptırdığı Öykü Çelik’in yüzünün dövmesini sildirip sildirmeyeceği ise merak konusu olmuştu.

‘Duymayan Kalamsın’ programında yer alan habere göre; Son olarak tekrar barışacakları yönündeki haberler asılsız çıkan çiftin ilişkisinin şiddet yüzünden bittiği iddia edildi. Hakkında çıkan şiddet iddiasıyla ilgili Serhan Adalı ‘Öykü Çelik defterini kapattım. Artık ilgilenmiyorum’ dedi.