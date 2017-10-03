Ayrılık Alişan'a pahalıya mâl oldu!

Düğüne sayılı günler kala yollarını ayıran çift düğün hazırlıklarını yapıp Şişli Bomonti’den lüks bir daire kiralamıştı.
Alişan yeni evi için 6 bin doları yani 21 bin TL kira ödemeyi gözden çıkarmıştı. Kasım ayında Eda Erol ile nikah masasına oturmayı planlayan Alişan bu kiranın yıllık bedeli 72 bin doları yani 252 bin TL’yi peşin ödemişti.
Ayrılığın ardından ünlü şarkıcı ev için verdiği 12 aylık kaporanın peşine düştü. İki aylık kiradan vazgeçmesi karşılığında parasının geri kalanını (210 bin TL) alan Alişan hiç oturmadığı daireye 42 bin TL ödedi.
Kiraladığı eve yakın olsun diye bir otelin düğün salonunu da kapatan Alişan, otele kapora olarak 30 bin TL vermişti. Düğün iptal olduktan sonra kaporası yanan ünlü şarkıcı gerçekleşmeyen düğün için 72 bin TL harcadı.
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