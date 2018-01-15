Ayrıldığı sevgilisi evini yaktı! Kedi ve köpek son anda kurtarıldı...

Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde, Fatma P'ye ait apartman dairesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Yangına müdahale eden ekipler, evden kedi ve köpek sesleri geldiğini duyunca kapıyı kırarak içerideki hayvanları kurtardı.

Ekipler, yangını söndürürken olay yerine gelen ev sahibi Fatma P, gözyaşları içerisinde köpeğine sarıldı.

GÜNDÜZ DE SALDIRMIŞ!



Kadının ifadesini alan ekipler Fatma P'nin gündüz saatlerinde eski erkek arkadaşı Müslüm A. tarafından darbedildiğini, daha sonra da evin kundaklandığını belirledi.



Polis ekipleri evi kundaklayan Müslüm P.’yi arıyor.







Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, genç kadının yangında mahsur kalan kedi ve köpeğini kurtardı. Genç kadın baygınlık geçirirken, hayvanlarının kurtarıldığını öğrenince sevindi. Daha sonra köpeğine sarılan genç kadın gözyaşları döktü.





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