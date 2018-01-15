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    Ayrıldığı sevgilisi evini yaktı! Kedi ve köpek son anda kurtarıldı...

    AA
    15.01.2018 - 08:57 | Son Güncelleme:

    Adana'da bir kadının evi eski erkek arkadaşı tarafından kundaklanırken içeride kalan kedi ve köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Genç kadının dün gündüz saatlerinde Müslüm A.'dan ayrıldığı, saldırganın yumruk atıp "Evini yakacağım" tehdidinde bulunduğu ortaya çıktı.

    Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde, Fatma P'ye ait apartman dairesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Yangına müdahale eden ekipler, evden kedi ve köpek sesleri geldiğini duyunca kapıyı kırarak içerideki hayvanları kurtardı.
    Ekipler, yangını söndürürken olay yerine gelen ev sahibi Fatma P, gözyaşları içerisinde köpeğine sarıldı.

    GÜNDÜZ DE SALDIRMIŞ!

    Kadının ifadesini alan ekipler Fatma P'nin gündüz saatlerinde eski erkek arkadaşı Müslüm A. tarafından darbedildiğini, daha sonra da evin kundaklandığını belirledi.

    Polis ekipleri evi kundaklayan Müslüm P.’yi arıyor.

    Ayrıldığı sevgilisi evini yaktı Kedi ve köpek son anda kurtarıldı...
    Ayrıldığı sevgilisi evini yaktı Kedi ve köpek son anda kurtarıldı...

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, genç kadının yangında mahsur kalan kedi ve köpeğini kurtardı. Genç kadın baygınlık geçirirken, hayvanlarının kurtarıldığını öğrenince sevindi. Daha sonra köpeğine sarılan genç kadın gözyaşları döktü.

    Ayrıldığı sevgilisi evini yaktı Kedi ve köpek son anda kurtarıldı...

     

     

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    Etiketler: Adana , kundaklama
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