‘Ayrıcalıklı ortaklık ahlaksız tekliftir’

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB’nin ayrıcalıklı ortaklık teklifine ilişkin “Buna tırnak içinde ahlaksız teklif diyoruz biz” dedi. Çelik, dün Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AB devletlerinin ve kurumlarının Türkiye’nin aday ülke olarak ortaya koyduğu kazanımları görmezden gelmemesi gerektiğini vurgulayan Çelik, özellikle AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın bu ifadeleri kullandığını ve Türkiye ile ayrıcalıklı ortaklık konusunu gündeme getirmeye çalıştığını söyledi.

ADAY ÜLKE STATÜSÜ

Türkiye’nin aday ülke olma statüsünün bir kenara bırakıldığı, Türkiye’nin avantajlarından faydalanıp Türkiye’nin AB’den yararlanması gereken avantajları ise buzdolabına saklamak şeklinde bir tavır olduğunu söyleyen Çelik, bunun AB’nin doğusundaki ülkeleri göç ve terör konusunda işbirliği yapılacak bir ülke olarak görüp daha araçsalcı bakan siyasi oryantalist tavra çok oturduğunu ifade etti. Türkiye’ye terörle mücadele söz konusu olduğunda “Buyurun, en ön sırada yerinizi ayırdık” ancak temel değerler konusunda işbirliği istediğinde “Kusura bakmayın, rezervasyon doldu” dendiğini anlatan Çelik, “Buradaki ahlaki ikiyüzlülük taşınamaz hale gelmiştir” şeklinde konuştu.

MERKEL’İN ÖNERİSİ

Çelik, son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından yeni bir işbirliği modeli önerilmesi konusunun açıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti: “Avrupalı dostlarımız şunu yanlış anlamasınlar: ‘Biz adaylık sürecini dondururuz ama enerji diyaloğu, ekonomik diyalog, ulaştırma diyaloğu gibi alanlarla Türkiye’de aslında başka bir alanda işbirliği kapısını açarız.’ Hayır, buna da müsaade etmeyiz. Bütün bunlar adaylık sürecimizle bitişik, bunları tamamlayan, mütemmim cüzüdür bunlar. Bunları ayrı bir ajanda olarak aldığınızda bunu kabul edilemez buluruz” dedi.

‘İNTİHAR OLUR’

Ortada sorunlarını çözemeyen bir Avrupa modeli olduğuna işaret eden Çelik, “Sorunlarını çözemeyen bir Avrupa modelinin alacağı tek kararın Türkiye’nin üyelik müzakerelerini kesmek olması ya da askıya almak olması bir intihar olur. Dolayısıyla böyle bir çoğunluk sağlanamaz, burada bir fikri mutabakata varılamaz” dedi.