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    Ayrı yaşadığı karısını öldürerek intihar etti

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 15:45 | Son Güncelleme:

    Gaziantep'te bir kişi ayrı yaşadığı karısını öldürerek intihar etti.

    Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te yaşayan 55 yaşındaki Tayfun Beyoğlu, Şahinbey ilçesi Öğretmenler Mahallesi Safiye Erselim Sokak'ta yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu karısı Semye Beyoğlu (50) ile tartıştı.

    Henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası önce karısına ateş eden Tayfun Beyoğlu, daha sonra kendi başına ateş ederek intihar etti.

    Karı koca olay yerinde hayatını kaybederken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri geniş güvenlik tedbiri aldı. İnceleme yapan ekipler, olay yerinde toplam 6 kovan buldu.

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Etiketler: kadın cinayetler , kadın cinayetleri , son dakika
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