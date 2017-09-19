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    Ayrı yaşadığı eşe şeytani plan... Vahşice katletti

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    19.09.2017 - 19:09 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 19:10

    Özbekistan'lı Mabud Nasırov, kendisinden ayrı yaşayan eşi Zarifa Shokirova'yı arkadaşıyla tuzağa düşürerek bıçaklayıp öldürdü. Nasırov, yurtdışına kaçarken tuzağa ortak olan arkadaşı Nodır Aslanov tutuklandı.

    Mabud Nasırov(27) ve eşi Zarifa Shokirova(26) 5 yıl önce İstanbul'a gelerek yerleşti. Mabud Nasırov bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başladı.Ayrı yaşadığı eşe şeytani plan... Vahşice katletti

    Bir süre önce çift şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Evde sonu gelmeyen kavgalar yaşanmaya başladı. Zarifa Shokirova evden ayrılarak erkek arkadaşıyla yaşamaya başladı.

    Mabud Nasırov, eşinin eve dönmesi için telefonla ulaşmaya çalıştı. Ancak karşılık bulamadı. Eşi telefonlarını açmıyordu. Ailenin ortak arkadaşı Özbek Nodır Aslanov ile Mabud Nasırov sohbet ediyordu. Nasırov' un aklına bir plan geldi.

    Plana göre Nasırov'un Aslanov'a borcu olacaktı. Aslanov, eşine ulaşarak alacağından konuşacaktı. Kendisinin parayı almak istemediğini söyleyerek Nasırov'un eşine,"Parayı sen al, ben istemiyorum, hem ihtiyacın var. Buluşursunuz parayı alırsın" diyecekti. Plan devreye sokuldu.

    Ortak arkadaşlarına inanan Zarifa Shokirova eşini aradı. 20 Ağustos 2017 günü Yenikapı Marmara durağına yanına erkek arkadaşını da alarak buluşmaya gitti. Nasırov hazırlıklı gelmişti.

    Buluşma anında bıçağı çıkardı ve peş peşe sapladı. 4 bıçak darbesi alan Shokirova olay yerinde hayatını kaybetti. Nasırov kaçtı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği çalışma başlattı. Shokirova'nın erkek arkadaşının ifadesi alındı.

    Arkadaşı kız arkadaşına kurulan tuzağı anlattı. Nasırov adreslerde bulunamadı. Arkadaşı Aslanov gözaltına alındı. O da kumpası itiraf etti ve tutuklandı. Nasırov'un olaydan sonra yurtdışına kaçtığı belirlendi.


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    Etiketler: Özbek , cinayet , tuzak
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