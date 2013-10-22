Ayranlı zeytinli çörek

Kabartma tozu gibi, küçük paketlerde satılan, hamura anında karışan ve kullanımı çok pratik olan “instant” maya eklenip tekrar karıştırılır. (Yaş maya kullanılacaksa parçalanması gerekir.)

Toz şeker de katıldıktan sonra 2 su bardağı ayran azar azar ilave edilir ve yoğrulmaya başlanır. Hamur iyice yoğrulduktan sonra oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan margarin ilave edilir. Yoğrulmaya devam edilerek yağ hamura iyice yedirilir.

Ele hafifçe yapışan yumuşak bir hamur elde edilinceye kadar yoğrulup toplanır. Üzerine hafif nemli mutfak peçetesiyle örtülerek oda sıcaklığında en az 40 dakika bekletilir.

Dinlenen ve mayalanan hamur kabaracaktır.

Hamur, iki eşit parçaya ayrılır. Parçalar neredeyse dosya kağıdı büyüklüğünde ve dikdörtgen şeklinde açılır.

Üzerlerine dörder yemek kaşığı kadar zeytin ezmesi sürülür ve uzun kenarlarından başlanarak rulo yapılır.

Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürülüp çörekotu serpiştirilir.

Rulo çörekler yağlanmış fırın tepsisine yerleştirilip 20 dakika da tepside bekletilir.

Çörekler 5 dakika önceden ısıtılıp 200 dereceye ayarlanmış fırında 20 dakika, üzerleri altın sarısı oluncaya kadar pişirilip çıkarılır.

Ilık hale gelmesi beklenip dilimlenerek servise sunulur.

Malzeme listesi

- 5 su bardağı un

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 paket toz “instant” maya (11 gr.)

42 gramlık yaş mayanın yarısı da kullanılabilir.

- 1 yemek kaşığı

toz şeker

- 2 su bardağı ayran (Hazır satılan ayranlardan.)

- 50 gr bitkisel margarin (İyice yumuşamış olmalı.)

- Ayrıca 8 yemek kaşığı zeytin ezmesi

Üzeri için;

- 2 adet yumurtanın sarısı

- 3 yemek kaşığı çörekotu