Aynı sırada 3’lü oturuyorlar

Saat 08.00’de eğitime başlayan ortaokullar, öğleden sonra 13.50’de yerini ilkokul öğrencilerine bırakıyor. 2 binin üzerinde ilkokul öğrencisinin olduğu okulda öğleden sonra sınıf mevcudu 80’i buluyor. Örneğin 1/İ sınıfında öğrenciler 3’lü hatta 4’lü oturuyor. Veliler erken gelip yer bulma mücadelesi veriyor, teneffüslerde bile çocuklarını yalnız bırakmıyorlar. Veliler, “Birinci sınıflar çok kalabalık, 80-90 kişiyi buluyor. Güvenlik yok” diyerek tepki gösteriyor. Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli ise, “Yandaki okulun inşaatının bitmesine az kaldı. Ortaokuldakiler buraya taşınacak. İlkokullar da sabahçı, öğlenci olacak. İlkokulda 60-65 kişilik sınıflar var. Çok göç alan bir bölgedeyiz. Sorun bundan kaynaklanıyor” dedi.