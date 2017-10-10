'Aynı ortamda olmak kolay değilmiş'

HAKLARINDA 37’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135’i tutuklu 143 sanık, dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Dava sıkı güvenlik önlemleri arasında başlarken Silivri Cezaevi’ne gelen tüm araçlar arandı. Duruşma salonunda ise robocop kıyafetli komandolar hazır bulundu. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Partili bazı milletvekilleri ve şehitlerin aileleri izledi.



Duruşmanın ilk gününde sanıklar ile mağdur ve müştekilerin kimlik tespitleri yapıldı. Daha sonra iddianamenin özeti okundu.



Darbe girişimi gecesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde darbecilerin açtığı ateş sonucu AK Parti’nin reklamcısı olan eşi Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok, duruşma arasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Biz 16 aydır devam eden bir sürecin içindeyiz. Şimdi sadece köprüyle ilgili kısmı başladı ve çok hızlı sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Altı aydır kendimizi hazırladığımızı düşünüyoruz ama öyle değilmiş. Köprüde eşlerini kaybedenler, evlatlarını bırakanlar olarak çok zordu bizim için.



BİZ EL SALLAYAMIYORUZ

Büyük bir hüzün var içeride. Ben sanık yakınlarına da, anne olarak bakıyorum sadece, onlarda da hüzün var. Nihayetinde evlat. Kimse evladının ne ölmesini ne öldürmesini ister. Ben anne olarak bakıyorum. Çok zor ama onlar görüp el sallayabiliyor. Biz el sallayamıyoruz. Aramızda öyle bir fark var. Biz nasıl bugün burada olmamız gerekiyorsa onlar da olmaları gereken yerdeydiler. Onların şerefi ve gururu bize kaldı. Gerisi yalan.”