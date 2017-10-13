Üniversite adayları YKS’yi yorumladı: Aynı günde birden fazla sınav yorucu

Yükseköğretime geçiş sisteminin ayrıntıları belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adıyla uygulanacak yeni sistemde adaylar bir günde sabah Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girecek. İlk oturumun ardından dinlenme molası verilecek ve daha sonra herkes kendi alanıyla ilgili testleri yanıtlayacak. Tabii isteyen adaylar diğer testleri de çözebilecek. Yani yabancı dil dışındaki bütün oturumlar tek günde tamamlanacak. Bu yıl sınava girecek üniversite adayları ise, aynı gün içinde birden çok sınavın yorucu olacağını belirtiyor. Fen ve Anadolu liseliler matematiğin ağırlık kazanmasından memnunken; imam hatip ve meslek lisesi öğrencileri bu konuda endişeli olduklarını söylüyor. Diğer endişe ise soruların eleyiciliği. Adayların en merak ettiği konuların başında ise henüz açıklanmayan sınav süresi geliyor. İşte farklı lise türlerinden son sınıf öğrencilerinin yorumları:

40 SORU FEN İÇİN YETERSİZ

Zeynep Özgenç (Çapa Fen Lisesi): Sistemi beğendim. İlk bölümde Türkçe ve matematiğin yer alması iyi oldu. Aynı zamanda Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) kalkması sınav stresini bir nebze daha azaltacak. Şu an sınav süresi belli değil. Umarım soru başına bir dakikadan daha fazla zaman düşer. Diğer bir endişe de fen bilimleri testindeki soru dağılımı. 40 soru olacağı söyleniyor. Bu kadar az sürede 4 yıllık fizik, kimya ve biyoloji bilgisi nasıl ölçülecek? İkinci bölümde testler daha zorlayıcı olursa okul puanı ile bazı özel okulların önümüze geçmesi engellenebilir.

FEN VE ANADOLU LİSELİLER AVANTAJLI

Fatma Zehra Yardımcı (Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi): Yeni sistemin imam hatip öğrencileri için iyi olmadığını düşünüyorum. Özellikle ilk bölümde matematiğin ağırlık kazanması fen ve Anadolu liselerindeki öğrenciler için avantaj. Mart’taki YGS’nin kaldırılması sınav stresini azalttı. Ancak aynı gün içerisinde birden fazla sınav yapılması yorucu. Bir öğrencinin ilk sınavları kötü geçtiyse toparlanmak için zamana ihtiyacı var. İlk bölüm olan TYT sonuçlarını tahmin ederek adayların diğer oturuma katılmasının zor olmayacağını düşünüyorum. Zaten büyük bir çoğunluk 150 ve 180 puan barajlarını geride bırakıyor.

TYT KÖTÜ GEÇTİYSE ZOR OLUR

İsmail Çetin (Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi): Sınavda matematiğin ağırlık kazanması meslek lisesi öğrencileri için çok iyi değil. Meslek liselerinde, fen ve Anadolu’daki kadar iyi bir matematik eğitimi verilmiyor. Bizim için bir önceki sistem de üniversiteye geçişte bir avantaj sağlamıyordu. Mart’taki sınavın kaldırılması iyi ama aynı gün içinde saatlerce sınava girmek çok yorucu. TYT kötü geçtiyse, gelecek testlere konsantre olmak kolay değil. Sınav süresinin artacak olması çok iyi. Alanımızla ilgili sorulara daha fazla zaman ayırma fırsatı bulacağız. Soruları yetiştirmek için telaşa kapılmayacağız. Öğrencilerin TYT’deki puanlarını tahmin ederek, sonraki testlere girmesi gerekecek. Bu zaten stresli bir süreç. Adayların tahminine bırakmayı doğru bulmuyorum.

FEN SORULARI ELEYİCİ OLMALI

Atacan İyidoğan (İstanbul Erkek Lisesi): Matematiğin etkisinin artması beni sevindirdi. Türkiye’nin iyi okulları genellikle sayısal ağırlıklı olduğu için bize avantaj sağlayacak bir durum. Ancak fen bilimlerinde çıkacak 40 sorunun gerçekten eleyici olması gerekiyor. Çünkü tıp gibi birçok gözde alan sayısal puan türünden öğrenci alacak. Soruların eleyiciliğinin olması gerekiyor. YGS’nin kaldırılması iyi bir haber ama aynı gün içerisinde birden çok sınav oldukça yorucu. Bu öğrencilerin stresini artırabilir. Soru başına düşen sürenin artması güzel ama tam olarak ne kadar süre verilecek merak ediyoruz.