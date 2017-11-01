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    Aynı gün 2 doktor, 1 tıp öğrencisi peş peşe intihar etti

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 09:20 | Son Güncelleme:

    Batman’da Dr. Engin Karakuş, Adana’da Dr. Ece Ceyda Güdemek'in intiharının ardından İstanbul’da Tıp Fakültesi öğrencisi Yağmur Çavuşoğlu yaşamına son verdi. Bir günde yaşanan üç genç doktor intiharı sosyal medyada da gündem oldu. Pek çok kişi ağır ve yoğun çalışma koşulları ile mobbingin intihara sürüklediği yorumunda bulundu.


    Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde görevli pediatri asistanı Dr. Ece Ceyda Güdemek (28), önceki gün evinin bulunduğu binanın 9. katından atlayarak intihar etti. Hastanede nöbetlerin 24 saat olduğu, gece mesaisine gelen Güdemek’in sabah nöbete başlayınca 36 saat çalıştığı, 12 saatlik aranın ardından 36 saat daha mesai yaptığı belirtildi. Baba Hamza Güdemek, “Çalışma koşulları ağırdı. Nöbetlerin yanı sıra profesörler asistanlara alaycı yaklaşıyormuş. Kızım soru sormaya bile çekindiklerini söylüyordu. Bir seferinde çok yorgun olduğunu söylediği hemşire ‘Biraz yat dinlen’ dedikten sonra gidip hocasını çağırmış. Psikolojisi tamamen bozulmuştu. Yeniden TUS’a (Tıpta Uzmanlık Sınavı) hazırlanıyordu. Nöbeti olmayan bir bölüm tercih edecekti” diye gözyaşı döktü.

    Aynı gün 2 doktor, 1 tıp öğrencisi peş peşe intihar etti

    Dr. Ece Ceyda Güdemek

     

    TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ YAĞMUR ÇAVUŞOĞLU

    İstanbul'da Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yağmur Çavuşoğlu da aynı intihar etti. Genç kız 13 Ekim’de sosyal medya hesabından, “Sınavım var, uykusuzum ve hazır değilim ama güne o kadar güzel başladım ki” şeklinde paylaşımda bulundu.

    Aynı gün 2 doktor, 1 tıp öğrencisi peş peşe intihar etti

    Tıp Fakültesi öğrencisi Yağmur Çavuşoğlu

    ÜÇÜNCÜ İNTİHAR BATMAN'DAN

    Tilmerç Mahallesi’ndeki evinde önceki gün ölü bulunan ve “Bıktım baş ağrılarından” notu bırakan Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde görevli 39 yaşındaki kalp ve damar cerrahı Engin Karakuş da, Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde toprağa verildi. Bir çocuk babası Karakuş’un İzmir’de aile hekimi olarak görev yapan eşinin hamile olduğunu belirten arkadaşı SES Batman Şube Sekreteri Cihan Tüzün, “Bir hafta önce İzmir’e gidip oğlunun doğum gününü kutladı. 600 bin nüfusluk Batman’da 3 cerrahtan biriydi. Çok başarılıydı. Ameliyat günleri hastaneye erken gelirdi. O gün geç kalınca arkadaşları merak etmiş. Annesi kemoterapi hastasıydı. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Bıraktığı notta baş ağrıları derken fiziksel mi ya da başka bir şey mi bilmiyoruz” dedi. 

    Aynı gün 2 doktor, 1 tıp öğrencisi peş peşe intihar etti

     Dr. Engin Karakuş

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    Adana, Batman ve İstanbul’da görev yapan 3 hekimin intihar etmesi sosyal medyada gündem oldu. #EnginKarakuş, #YağmurÇavuşoğlu ve #Ece- CeydaGüdemek hashtag’i oluşturan kullanıcılar, “Sağlık emekçileri üzerindeki baskı, mobbing ile uzun ve yoğun çalışma saatleri, tükenmişlik artık hayatlarımıza kastediyor” ifadelerini kullandılar.

    Etiketler: doktor , aşırı çalışma
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