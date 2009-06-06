Aynı gün 2 büyük skandal

GALATASARAY RIJKAAARD ile anlaşarak, BÜYÜK SÜKSE YAPTI.

SÜKSE kelime anlamı “İYİ HUYLU SKANDAL”’dır.

Yani ortada BÜYÜK BİR SKANDAL VAR.

Diğeri ise 1 futbolcu ile 3 kulübün karıştığı, TRANSFER SKANDALI.

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GALATASARAY HAVASINI ATTI...

Ne yalan söyleyeyim, bu kadar çabuk ve muhteşem bir biçimde sonuçlanacağını tahmin etmiyordum. Bu başarılı operasyondan dolayı GALATASARAY KULÜBÜ Başkanını ve Yönetimini kutlamak gerekir.

EVET, BİR SKANDALA İMZA ATTILAR ASLINDA.

İYİ HUYLU BİR SKANDALA..

Geçen sezonda alınan kötü sonuçların 2 önemli nedeni vardı.

Birincisi, Teknik Direktör seçimindeki başarısızlık.

GALATASARAY’ın bir türlü kurtulamadığı KALLİ’nin TAVSİYESİ ve KEFALETİ ile, takımın başına getirilen SKIBBE.

Neticede KAPASİTE bu kadar olunca, GALATASARAY Ondan yararlanacağına, O GALATASARAY’dan yararlandı. Hem de sonuna kadar.

Göndermekte problem oldu. Yardımcıları gönderildi. ANLAMADI. Üstüne birileri getirildi. ANLAMADI. Sonuçta yeterince para verilip “Gitmesi Gerektiği” söylendi. Ancak o zaman ANLADI.

Diğeri ise SERVET ve MIERA’nın sezonun ikinci yarısında takımda olmaması.

SERVET’in önemini anlatmaya gerek yok. MIERA’yı ise çoğu kez yaptığı basit hatalardan dolayı eleştirdik. Çok ta önemli olmadığından bahsettik. Bazı futbolcular vardır, önemi oynarken değil de, yokluğunda anlaşılır. MIERA’da öyleymiş. Müzmin sakatlara SERVET’te katılınca, defans diye bir şey kalmadı. Bu dönemde kaybedilen puanların çoğunun sebebi buydu. Geçmiş olsun.

Yeni sezon demek, yeni HEYECAN demektir.

Bu heyecanı arttıran en önemli unsurlar, TAKIMA YENİ KATILACAK OLANLAR’dır.

Zirveye oynayan takımlar ÇALKANTILI bir sezon geçirince, ilk olarak Teknik Direktör sorunlarını halletmeye koyuldular.

Şampiyon BEŞİKTAŞ ve ikinci SİVASSPOR’un Teknik Direktörlerinde çok fazla sorun yoktu zaten. Bülent UYGUN hemen, Mustafa DENİZLİ ise biraz rötarlı “GÖREVE DEVAM” dedi. CAMİA’ları bu iki isim üzerinde MUTABIK KALMIŞLARDI zaten.

FENERBAHÇE’de elini çabuk tutanlardandı. Maçlar bitti, ARAGONES gönderildi, DAUM ile sözleşme imzalandı. Riske girmediler. Tanıdık bildik biriyle çalışmayı tercih ettiler.

ALMAN’ların AFOROZ ettiği DAUM için tam bir MUTABAKAT YOK.

AĞLAYANIN MALI GÜLENE PEK HAYRETMEZ.

Hafızam iyidir ama, yanılıyor da olabilirim. İlk kez bir Teknik Direktör Adayının bir CAMİA’yı karıştırıp, Kulübü Genel Kurula götürdüğüne şahit oluyorum. Bir konuda bu kadar büyük bir hassasiyet var da, Başkan’ın bundan haberi yoksa bu kötü bir şey. Haberi var da, buna rağmen bunu yapıyorsa bu da kötü bir şey. Sözün özü TRABZONSPOR’un işi çok zor.

Ve GALATASARAY BOMBA’yı PATLATTI.

O mu?, Bu mu? derken RIJKAARD geldi ve imzaladı.

Futbolculuk ve Teknik Direktörlük kariyeri ortada.

Burun bükenler olacak mı? derseniz, mutlaka olacaktır.

Bu sezon TURKCELL SÜPER LİGİ’nde oynayacak 18 takımın taraftarı arasında bir anket yapılsa, “Teknik Direktörümüzün RIJKAARD olmasını ister misiniz?” diye sorulsa, % 99,7 EVET sonucu çıkardı. Öyleyse BURUN BÜKENLERİ fazla ciddiye almamak lazım.

Evet, GALATASARAY kendi büyüklüğüne yakışacak bir isim ile anlaştı. Öyle akşamdan sabaha olmuş bir olayda değil. Özel ve yoğun bir çaba sarf edildiği ortada.

GALATASARAY SON DÖNEMLERİN EN SANSASYONEL TRANSFERİNİ YAPMIŞTIR. ÇITAYI YUKARIYA ÇEKİP, SÜKSE YAPMIŞTIR.

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ETME BULMA DÜNYASI..

Kızmaya, küsmeye gerek yok. Sen bir şey yapıyorsan, gün gelir aynısı sana da yapılır. Bu ortaya çıkarsa da, SKANDAL olur.

Ortada 1 futbolcu ve 3 kulüp var.

Mehmet TOPUZ KAYSERİSPOR’lu. Takımıyla 1 yıllık sözleşmesi daha var. Yani elini kolunu öyle sallaya sallaya bir yere gidemez.

Son günlerde ard arda demeçler veriyor. “Beni GALATASARAY alamaz. Beni 5 yıldır oyaladı. Artık isteseler de gitmem.” diyor.

Sonra “BEŞİKTAŞ’lıyım.” diyor. "FENERBAHÇE ile asla sözleşme imzalamayacağım." diyor en son olarak.

Gökmen Avcı yazıyor

Sonuçta kendi kendini sıkıntıya sokuyor. Çünkü her şey düşündüğü gibi olmuyor insanların.

KAYSERİSPOR bu sene Mehmet TOPUZ’u satmaya niyetli. Yoksa önümüzdeki sezon BEDELSİZ serbest kalacak. Pazarlığı kızıştırmak için 2 kulüple görüşmelerini sürdürüyor. Sonra bir de bakıyor ki, Sözleşmeli Futbolcusu biri ile anlaşmış. O’da diğer takımı çağırıp, BONSERVİS’i belli bir bedel karşılığı devrediyor. Kulüp haklarını satabilir belki ama, futbolcu gitmek istemezse mecbren takımında tutar.

BEŞİKTAŞ, önce futbolcuyu ikna edip, pazarlıkta elini güçlendirmek istiyor. Biraz da emrivaki yapmak. Bu konuda TECRÜBELERİ de var. YUSUF olayı daha çok yeni. Ama bu seferki olay biraz daha karışık. Olayın AKTÖR’leri farklı.

FENERBAHÇE’de bu futbolcuyu istiyor. O ise takımla anlaşıp, futbolcuyu sıkıştırmak için elini güçlendirmeyi planlamış. Veya olaylar öyle gelişmiş. Son bilgilere göre Mehmet TOPUZ artık Onların. Oynatabilirler mi? Belli değil.

MAHKEME’ye gitsen, 10 yılda bitmez bu dava. Peki SONU NE OLUR?

Mehmet TOPUZ eski takımına geri döner ve önümüzdeki sezon bedelsiz serbest kalır. İstediği kulübe gider. (Herhalde BEŞİKTAŞ’a.)

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE’den bonservisi geri alır. Bir bedel karşılığı tabii ki. Sonra BEŞİKTAŞ ile anlaşır. Mehmet TOPUZ’da BEŞİKTAŞ’lı olur.

Bonservis FENERBAHÇE’nin olur. Mehmet TOPUZ, KAYSERİSPOR veya başka bir takımda KİRALIK oynar. 1 sene sonra serbest kalır ve istediği kulübe gider.

Mehmet TOPUZ, “BEŞİKTAŞLIYIM AMA, FENERBAHÇE’nin BAŞARISI İÇİN TER DÖKECEĞİM. HER NE KADAR AMATÖRCE DEMEÇLER VERSEMDE, BEN BİR PROFESYONELİM.” der ve Sarı Lacivertli formayı giyer.

Sonuçta bu tarz SKANDALLAR her zaman oluyor, hepte olacaktır. Aktörler değişecek belki. O kadar.

Bu SEFER ÇALIM YİYEN, BİR SONRAKİNDE ÇALIM ATACAK.

ETME BULMA DÜNYASI BU. ÜZÜLMEMEK LAZIM..

BEKLEYİP GÖRMEK LAZIM..