Aynı beşik aynı taş

H.Deniz Çekin yazıyor

Guruplar çıktı çıkalı iyice tatsız tuzsuz oldu. Eskiden İnegöl falan çıkardı, sürpriz yapardı. Hatta daha eskiden, bu kupayı alıp bir üst lige terfi eden takımımız bile vardı. Formalardaki şampiyonluk yıldızlarından ziyade omuzlardaki yıldızların etkili olduğu yıllardı gerçi. Yine de mucizelere olan inancımız yeşerirdi.

Şimdilerde ise olası tek mucize kupayı Fenerbahçe’nin alması olacak sanırım.

Şampiyonluk hedefinden uzaklaşan takımların züğürt tesellisi olmaktan öteye geçmeyen bu kupayı büyük takımlar da, seyirciler de iplememeye başlayınca, maçlar da giderek hazırlık maçı havasına büründü.

Böyle bakıldığında Beşiktaş seyircisinin de maça pek ilgi göstermemesi garip karşılanmamalı.

Rakip de zayıf. Maça gelen seyirci daha ziyade meraktan gelmiş. Lige verilen arada Beşiktaş değişmiş mi değişmemiş mi ona bakacaklar.

Baktılar ki aynı hamam aynı tas, hazır birkaç bin kişi bir araya gelmişken Gazze’deki vahşeti protesto etmekle geçirdiler vakitlerini.

Beşiktaş maça çift santrforla başladı. Umarım Sayın DENİZLİ bu maça özel değil de yapısal bir değişiklik olarak düşünüyordur. Gerçi ilk yarının sonlarında sakatlanarak çıkan Bobo’nun durumu ciddiyse geç buldum çabuk kaybettim durumları olacak ama olsun.

Rakip zayıf diye lafa başladık ama erken konuşmuşuz. Gaziantep Belediyesi ilk yarı boyunca çok akıllı oynadı. İlk on dakikada bir tane kaçırdı. 14. dakikada da öne geçti.

Beşiktaş sonradan iki gol bulup öne geçtiyse tecrübe farkı ve şanstan ibaret.

Konuk ekip 30 ile 35. dakikalar arasında 3 net pozisyon daha buldu. İkisinde kaleci Hakan başarılıydı, diğerinde ise İbrahim TOROMAN son anda araya girdi. İlk yarının uzatmasında İbrahim bir kez daha araya girmese yine gol olacak.

İki tane pas yapıp bir tane düzgün uzun ara top atabilen takımların Beşiktaş kalesine giden en kısa yolu bulduğunu bir kez daha görüyoruz

İkinci yarının başlarında konuk ekip daha etkili gözükse de Beşiktaş’ın oyuna ağırlığını koyması uzun sürmüyor. 68’de Nobre golü buluyor. Ofsaytta olan Holosko, topa dokunmasa da takımına avantaj sağlıyor.

Sonrasında yine konuk ekip hücum ediyor. 70. dakikada Uğur’un şutunun iki direkten geri gelmesi, beş dakika sonrası yine Uğur’un zamanında pas verememesi. 78 de Mustafa’nın kafa şutunun çok zayıf kalması, 81’de Cafercan’ın Zapo’yu geçtikten sonra verdiği pasın defansa çarpması. Hepsi Beşiktaş adına şans dakikaları.

Bakmayın siz skora. Çeyrek final zaten cepteydi. Prova olarak bakarsak da, iyi pas yapan her takımın Beşiktaş’ı yenebileceğini bir kez daha gösterdi konuk ekip. Bakalım cumartesi akşamı ağabeyleri ne yapacak?