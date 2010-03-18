Teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda basına ve taraftarlara açık antrenmanda, futbolcular koşu ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Çift kale maçta 3 gruba ayrılan futbolcular, birbirleriyle karşılaştı.
Bu arada, antrenmanı izleyen taraftarlar, futbolculara sevgi gösterilerinde bulunarak, zaman zaman tezahürat yaptı.
KEİTA VE ARDA'NIN GOLLERİ ALKIŞ ALDI
Çift kale maçta “Siyah” takımda yer alan Keita ile “Yeşil” takımda oynayan Arda'nın attığı güzel goller, antrenmanı izleyen taraftarlardan alkış aldı.
Yapılan maçlar sonunda birinci olan Siyah takımda yer alan Ufuk, Keita, Baros, Mustafa Sarp, Neill ve Emre Aşık, sahada birbirlerine sarılıp, tezahürat yaparak sevindi.
Maçlarda 4 gol atan Elano ise “Gol Kralı” oldu. Brezilyalı futbolcu idman sonunda ise bir süre özel çalıştı.
Bu arada, takımla birlikte çalışmalara başlayan Gökhan Zan, Servet ile birlikte Yeşil takımda oynadı.
Sağ diz yan tarafında zorlanma oluşan Serkan Kurtuluş ile Harry Kewell'ın salonda çalıştığı bildirildi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan, idman sonunda Joao Alves ile Giovanni Dos Santos, GSMobile hattıyla ilgili fotoğraf çektirdi. İki oyuncunun GSMobile hatlarını kullandıkları, Joao Alves'in GSMobile Modem'in yeni reklam filminde oynadığı bildirildi.
“İSMAİL YK” MUSTAFA, “AJDAR” ARDA
Futbolcuların neşeli olduğu antrenmanda, ısınma sırasında Arda ile Mustafa Sarp birbirleriyle şakalaştı.
Arda, Mustafa için Ayhan'a “Google'a İsmail YK yaz, bak aynı Mustafa” deyip gülerken, Mustafa ise “Sen de aynı Berdan Mardini'sin” dedi. Mustafa daha sonra Arda'ya “Aslında biraz saçını uzatsan aynı Ajdar olursun” diyerek güldü.
DİĞER HABERLER