Aynasız otomobillere özel kamera

Dikiz ve kapı aynalarının yerine kamera izleme sistemlerinin yerleştirileceği aynasız otomobillerin kullanımı 2016 yılında Avrupa ve Japonya’da onaylandı. İlk ticari aynasız otomobil lansmanının ise Japonya’da önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu otomobillerde yer alan nesne tanıma sistemleri, araçtaki dahili kameraların çektiği anlık görüntülerle nesneleri tespit ederek sürücüleri tehlikeli durumlara karşı uyaracak şekilde tasarlanıyor. Mitsubishi Electric’in yeni teknolojisinde ise insana özgü davranışları taklit edebilen bilgisayarlı görsel-bilişsel bir model kullanılıyor. Böylece görüş açısındaki uygun bölgelere hızla odaklanılabiliyor.

Nesne tespit mesafesi 100 metre, tespit kesinliği yüzde 81

Mitsubishi Electric’in, geleneksel kamera sistemlerine kıyasla yüksek performansı ile dikkat çeken özel kamera teknolojisi, nesne tespiti için maksimum mesafenin 30 metreden 100 metreye çıkarılmasını sağlıyor. Aynı zamanda nesne tespit kesinliğini yüzde 14’ten yüzde 81’e çıkarıyor.

Mitsubishi Electric’in tescilli Maisart markası altında yapay zeka teknolojisi kullanılarak geliştirilen bu yeni teknoloji; yayalar, otomobiller ve motosikletler gibi farklı nesneleri ayırt edebiliyor. Gelecek dönemde kötü hava şartları, gece ve virajlı yollar gibi zorlu koşullarda daha güçlü sürüş performansına imkan tanıması üzerine çalışılan yeni teknolojinin, daha yüksek nesne tanıma ve tespit kesinliği sağlaması da hedefleniyor.