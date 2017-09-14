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    Aynalar gerçeklerin şahidi

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 16:50 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 16:50

    Eserleri daha önce Louvre, MoMA ve Tate gibi dünyanın önemli müzelerinde sergilenen en büyük İtalyan çağdaş sanatçılarından Michelangelo Pistoletto, farklı dönemlerden seçilmiş çalışmalarıyla Galeri Artist’e konuk oluyor. Pistoletto, “Aynalar gerçeklerin ve yaşanmışlıkların şahidi. Ben toplumu aynanın içine çekmeye çalışıyorum” diyor.

    Gümüşsuyu’ndaki Cennet Bahçesi adlı tarihi köşke taşınan Galeri Artist, Galleria Continua işbirliğiyle en büyük İtalyan çağdaş sanatçılarından Michelangelo Pistoletto’nun sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçının farklı dönemlerinden seçilmiş eserlerinden oluşuyor.
    Pistoletto ile ayna resimleri üzerine konuştuk.

    Aynalar gerçeklerin şahidi

    Öncelikle aynalarla yarattığınız konsepti daha detaylı anlatabilir misiniz?
    Aynalar kendilerini değil, önünde olanları temsil ediyorlar, ederler... Toplum, insanlar, hayvanlar ve diğer canlılar; her şeyi aynalar temsil etmektedir. Eğer gerçekliği okumak istiyorsanız önce aynaları okuyabilmelisiniz. Aynalar gerçeklerin ve yaşanmışlıkların aslında şahidi diyebiliriz. Ben toplumu aynanın içine çekmeye çalışıyorum, aynı zamanda aynadan dışarı çekip gerçek dünyaya getirmeye...

    Aynalar gerçeklerin şahidi
    Michelangelo Pistoletto, 2015’teki
    14. İstanbul Bienali’ne katılmıştı.

    Sizden önce ayna bireyin kendi yansımasını izleyip, kâğıda veya başka bir sanata dökmesi için kullanılan bir objeydi. Siz bu konsepti değiştirip insanlara eser ile bir olabilmesi için tablo haline getirdiniz. Aynı zamanda o yaşadığımız ‘an’a kıymet vermemiz, değerini bilmemiz için. Sizin için anı yaşamak neden bu kadar önemli?
    Aynalar iki ayrı parçadan oluşuyorlar; ayna ve fotoğraf. Fotoğraf eskiyi, yani geçen yaşanmışlıkları yansıtır. Fotoğraf üstünde baskıdır. Bir anıdır. Fakat aynada anı yok olmuştur ve an ve geleceği yansıtmaktadır. İkisini birleştirmek için bu eserler ortaya çıkar. Statik ve dinamik, bir dakika diğer dakikalar ile birleşir ve bu sürer. Bu takdirde fotoğrafın değerini anlamalıyız, anın anısı olduğu için, bu ‘an’ı temsil ettiği için. Aynayı kırdığım zaman, bir eylem aynanın içinde bir fotoğraf olarak yerleşik halde. Anın fotoğrafı, yaşanmışlığın bir olayın kaydı...

    Aynalar gerçeklerin şahidi

    Artık cep telefonları, ‘selfi’ler toplumumuzda birçok insan için rutin bir alışkanlık haline geldi. Siz aslında bunun bir yerde başlangıcısınız. Nereden doğdu bu ihtiyaç?
    Aynada görmüş olduklarınız, sizin önünüzde olanlar. Zaman - yolculuk perspektifi önünüzde ama gördükleriniz arkanızda kalanlar ve aynı zamanda kendinizdir. Aslında bir ‘selfie’. Günümüzde herkes ‘selfie‘ kullanıyor ve bunu aslında kendilerini anlamak için yapıyorlar. Bir şey olabilmek, aynı zamanda toplumda olmayı başarabilmeliyiz. Bütün olabilmeliyiz.
    Michelangelo Pistoletto sergisi 1 Aralık’a kadar Galeri Artist’te.

    Etiketler: kitap sanat , Michalangelo Pistoletto , Galeri Artist
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