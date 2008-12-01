Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet >Spor Haberleri >Yazarlar>Ayna Ayna Söyle Bana

Ayna Ayna Söyle Bana

Derbi bitti tartışması bitmedi. Hala hakemlerle, federasyonla, masa başında kazanılan maçlarla ilgili şikayetçi yorumlarınızı okuyorum. “Dertlerinize tercüman olacağım ey vatandaş” demek yerine gelin üzerinden bir kez de beraber geçelim diyorum.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Bu hafta dikkatimi çeken ilk şey  Skibbe' nin tercümanı diğeri ise Hürriyet' in internet sayfasındaki okuyucuların derbiyle ilgili yorumlarıydı. Tercümanlıktan basın danışmanlığına yükselen arkadaştan başlayalım. Skibbe masa başındaki yerini almış tecüman arkadaşımızla beraber soruları bekliyor. Basın mensubu arkadaşlardan biri Metalist maçından önce  Ertuğrul hocayla görüşmesini belirtiyor ve bu görüşmeyi soruyor. Tercüman arkadaş soruyu bambaşka bir yerden  anlayıp alakasız bir soru sorunca bambaşka bir  cevap çıkıyor. Bir şey olmamış gibi diğer soruya geçiliyor,  Skibbe' nin performansı için başarısız yorumu yapılıyor diye soruyor muhabir. Tercüman bu sefer kim söylemiş bunu diyor. Şaşıran muhabir ben söyledim diyor. İçerde bir soğukluk, toplantı iyice çileden çıkıyor Skibbe aptalca bir soru diyor geçiyor. Uzun zamandır gördüğüm en ilginç  basın toplantısıydı. Kötü muhabir, agresif tercüman, her şeyden habersiz teknik direktör ve bir kulübün farkında olmadan dağılan imajı beni düşünceler alemine götürdü yine...

Dinçer Oruçoğlu yazıyor

 Bu haftanın diğer olayı doğal olarak derbiydi. İzledik, ağladık, güldük sonrada içimizi internet sayfalarına  döktük. Hemen hepsini okumaya çalıştım. Hepimizin  futbolla ilgili söyleyecek sözü var, hepimiz futbolu önemsiyoruz ama futbol bizim için “futubal” olsa daha iyi olmaz mı ?  O da ne demeyin. Daha önce hepiniz duydunuz. Kimimiz Didi' den kimimiz Parreira' dan Pele' den Alex' den Roberto Carlos' tan.  Brezilya' nın futbolu “futubal”. Bu telaffuzu ilk duyduğum da söylenişi çok hoşuma gitmişti, zaman geçtikçe aramızda sadece kelime telaffuzu farkı olmadığını  da öğrendim. Dünya şampiyonu, futbol efsaneleri çıkaran bu ülkenin bizden farklı yaptığı şey neydi de bizim futbolumuz onların “futubal” ı gibi olamamıştı. Çok bilinmeyenli bu denklemin benim için en önemli ayağı “ruhu”. Yorumlarınızı okudukça da bu ruhun bizden gittikçe daha  da uzaklaştığını görüyorum. Hepimiz kamplara ayrılmışız işlemeyen bir sistem için birbirimizi suçluyoruz.  Federasyona para gitti, orta saha iddaa oynadı, hakemler telefonla arandı, futbol ruhu oldu tuz ruhu.  Bırakalım birbirimizi suçlamayı, kamplara bölünmeyi,  takım partizanlığı yapmayı “futubal” ın peşinden koşalım. Sağından atıp solundan geçen adamı, kaleciyi bakkala gönderen forveti, rakibin belini kıran orta sahayı kutsayalım. Bir kere bu anlayışı oturttuk mu, futbolun başına  çöreklenmiş bizi futbol izlemekten soğutan adamlardan kurtulmamız o kadar kolay olacaktır.

Şimdi güzelce youtube'a girin. Hazır başbakanımız da izin vermişken birkaç güzel gol birkaç güzel hareket izleyin. Sonra yazıklarımı bir daha düşünün. Eminim size iyi gelecek...


 

﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL