AYM'ye çağrı: Döneceksen hukuka dön

SAVUNMA SİYASİ DE DAVA HUKUKİ Mİ?

“Cumhuriyet Davası’ndasavunma hakkının ortadan kaldırıldığı duruşma süreci izledik. Hâkim, Ahmet Şık’ı salondan çıkardı, savunma hakkı vermedi. Hâkim, duruşmadan çıkarma gerekçesini ‘Sen siyasi savunma yapıyorsun’ diyor. Savunma siyasi de dava hukuki mi?



Hukuka her zamankinden fazla ihtiyaç var. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) soruyorum, niye kaçıyorsunuz? Cumhuriyet gazetesi yazarları size müracaat etti. Karar vermediniz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gitmek zorunda kaldılar. Mustafa Balbay kararı var, Enis Berberoğlu müracaatıyla ilgili niye karar vermiyorsunuz? Ya da daha önce verdiğiniz evrensel hukuka uygun kararlardan vazgeçiyorsunuz. AYM, 20 Temmuz darbesinin bir organı haline dönmüş, ana darbe mahkemesi haline gelmiştir. Madem dönmeye alıştınız, bir kere daha dön ama hukukun üstün olacağı tarafa dön ve KHK ile ilgili 91 tarihli içtihatına dön.

Bu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çok tartışılacak. Şimdi diyorlar ki ‘15 Temmuz ile sınırlı’. Başbakan, Adalet Bakanı açıklama yaptı, ‘Değiştirmeyeceğiz’ diyor. Demek ki niyetiniz bozuk. Bekir Bozdağ ‘Türkiye’de bundan sonra darbe olduğunda vatandaş tankın önüne yatmayacak mı’ diyor. Hani 15-16 Temmuz’u kapsıyordu? Türkiye’de tankın önüne yattı diye yargılanan kim var? Bu, iktidar eliyle sivil silahlı çete kurmadır.



LİNÇTEN KAÇINMALI

(Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ByLock’la ilgili açıklamasının sorulması üzerine) Önemli bir tespit. Bu konudaki soruşturmalarda ne kadar dikkat edilmesi gerektiğini çok açık ortaya koyan bir şey. Demek ki ceza yargılamasında sadece ‘Şu çıktı, bu var, şu var’ diye linç eden bir tutumdan kaçınmak lazım. Bundan sonraki soruşturma ve yargılamaları etkileyeceğini tahmin ediyorum.”