AYM'nin kararı için Başbakan'dan ilk açıklama

Başbakan Yıldırım, AYM'nin Alpay ve Altan hakkındaki kararıyla ilgili, "Mutlaka alınan kararlar bir kesimi mutlu eder, bir kesimi mutsuz eder. Bu gayet doğal bir şey. Yargılamada da mahkum olan var, beraat olan var ancak her karar üzerinden mahkemelerimizi alıp hırpalamak, onları keselemek, itibarını azaltmak doğru bir şey değildir. Türkiye'de hak arama yolları açıktır." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Anayasa Mahkemesinin kararını beğeniriz beğenmeyiz, bunun incelenmesi, değerlendirilmesi ayrı bir şeydir. Ancak takdir edersiniz ki ilk derece mahkemesi dosyaya hakimdir. Dosyanın içeriğini biz de bilmiyoruz Anayasa Mahkemesi de bilmiyor. O bakımından doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemesidir." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hangi mahkeme olursa olsun, karar verirken, bizim yürütme olarak beklentimiz büyük bir mücadele verdiğimiz bölücü terör örgütü, FETÖ ile yapılan bu mücadelenin zaafa uğramasına sebep olacak veya böyle anlaşılacak kararları almamalıdır. Bu konuda çok daha dikkatli davranmak hem mahkemelerin hem yürütmenin hem idarenin görevidir. Bütün kurumların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri icap etmektedir."

'DÜZENLEMEYE SICAK BAKIYORUZ'

Yıldırım, ittifak çalışmaları hakkında, "Bir partinin listesinden değil amblem ve tüzel kişiliklerini muhafaza ile seçime birlikte gitmelerine yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR GÖÇ HAREKETİNE SEBEP OLACAKTIR'

Başbakan Yıldırım,"İdlib'de saldırıların artması, orada yeni bir göç hareketine, yeni mağduriyetlerin oluşmasına sebep olacaktır." dedi.

Yıldırım, İçişleri Bakanlığı’nın HÖH hakkında inceleme başlatmasına ilişkin ise, "İyi yapmış. Yani halkın ne zaman hareket edeceği 15 Temmuz'da belli olmuştur. Ülke demokrasi, Meclis, hükümet tehlikedeyse zaten durumdan vazife çıkarıyor ve gereğini yapıyor. Bu konuda milletimizin gösterdiği feraset ve cesaret yılarca konuşulacaktır. Dolayısıyla bunun dışında birtakım oluşumların asla ve asla bizden müsamaha görmesi söz konusu değildir" diye konuştu.

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN ALTAN VE ALPAY KARARI

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, dün FETÖ üyeliğinden hukuksuz şekilde tutuklu olduklarını savunan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “ifade ve basın özgürlüklerinin” ihlal edildiğine 6’ya karşı 11 oyla karar verdi. AYM, Altan’a ayrıca 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti. AYM, 9 ay tutukluluktan sonra tahliye edilen gazeteci Turhan Günay’ın ise “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine karar verdi. Eski AYM üyesi Alparslan Altan’ın FETÖ üyeliğinden tutukluluğuna ilişkin bireysel başvurusunu ise “açıkça dayanaksız” gerekçesiyle oybirliği ile reddetti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR