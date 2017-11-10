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    AYM’den tutuklu HDP’li Yıldırım’ın başvurusunu görüşecek

    Oya ARMUTÇU/ANKARA
    10.11.2017 - 15:05 | Son Güncelleme:

    ANAYASA Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, tutuklu vekillerle ilgili kararını 16 Kasım Perşembe günü verecek. AYM, terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan HDP Mardin Milletvekili Gürsel Yıldırım’ın bireysel başvurusunu gündeme aldı. Bu karar diğer tutuklu vekiller için de örnek niteliği taşıyacak. 

    AYM’nin 16 Kasım Perşembe günü saat 9.30’da yapacağı toplantının üçüncü sırasına Yıldırım’ın bireysel başvurusu alındı. Gündemde, başvurunun tutuklama nedeniyle milletvekili görevini yerine getirilmediği için ifade özgürlüğü ve seçilme-siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği iddiasının ele alınacağı belirdi. Gündemde başvuru şöyle yeraldı:

    “Başvuru; milletvekili olan başvurucu hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevinin yerine getirilememesi nedenleriyle ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.”

    Etiketler: hdp , gürsel yıldırım
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