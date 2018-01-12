AYM’den ihlal kararı, mahkemeden ret

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, dün FETÖ üyeliğinden hukuksuz şekilde tutuklu olduklarını savunan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “ifade ve basın özgürlüklerinin” ihlal edildiğine 6’ya karşı 11 oyla karar verdi. AYM, Altan’a ayrıca 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine de karar verdi. AYM, 9 ay tutukluluktan sonra tahliye edilen gazeteci Turhan Günay’ın ise “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine karar verdi. Eski AYM üyesi Alparslan Altan’ın FETÖ üyeliğinden tutukluluğuna ilişkin bireysel başvurusunu ise “açıkça dayanaksız” gerekçesiyle oybirliği ile reddetti.

AYM’nin ihlal kararının ardından Altan ve Alpay’ın avukatı Veysel Ok akşam İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemelerine başvurup tahliye talep etti. Ok’un başvurusunu dosya üzerinden görüşen iki mahkeme, tahliye taleplerini reddetti.

OHAL BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALEYİ MEŞRU KILMAZ

AYM ihlal kararlarında, gazetecilere dönük Adalet Bakanlığı’nın “Salt gazetecilik faaliyetinden tutuklu değiller” savunmasını yerinde bulmadı. AYM gazetecilere tutuklamayı “hukuksuz”, basın özgürlüğüne ölçüsüz müdahale şeklinde değerlendirdi. OHAL’in basın özgürlüğüne müdahaleyi meşru kılmadığı savunulan AYM kararında, “Olağanüstü hâl döneminde temel hak ve özgürlüklerin kullanımının durdurulmasını ve sınırlandırılmasını düzenleyen Anayasa’nın 15. maddesinin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına yönelik Anayasa’nın 19. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen güvencelere aykırı bu müdahaleyi (tutuklama) meşru kılmadığı değerlendirilmiştir” denildi.