AYM'den Demirtaş'a ret Bilgen'e tazminat

Demirtaş ve Bilgen’in bireysel başvurularını dün karara bağlayan AYM, gerekçeli kararları da aynı gün internet sitesinde yayımladı. AYM, Demirtaş’ın bireysel başvurusunu 1’e karşı 16 oyla reddetti. Yalnızca AYM üyesi Engin Yıldırım karara karşı oy kullandı. AYM, Demirtaş’ın bireysel başvurusundaki “yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırı olduğu” iddiasını “başvuru yollarının tüketilmemesi”, diğer iddiaları ise “açıkça dayanaktan yoksun olması” nedeniyle kabul edilemez buldu. Bu kararla 14 Şubat’ta ilk defa hâkim önüne çıkacak olan Demirtaş’a AYM tahliye yolunu açmadı. Kararda Demirtaş’ın PKK terör örgütüne bağlantısna vurgu yapılarak tutuklamanın keyfi olmadığı vurgulandı. AYM’nin gerekçeli kararında, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın bireysel başvurusuna ret kararına paralel bir şekilde, milletvekillerinin tutuklanamayacağına ilişkin Anayasal bir kural bulunmadığı vurgulandı.



AYM’nin Ayhan Bilgen’e ilişkin gerekçeli kararında ise, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının kısıtlanmasının ancak Anayasa’nın 19. maddesi kapsamında belirlenen durumlardan herhangi birinin varlığı halinde söz konusu olabileceği belirtildi. Gerekçede, HDP’nin sosyal medya hesabından 6-7 Ekim olayları kapsamında halkın sokağa çıkması ve direnişe katılması çağrısına dönük Bilgen’in sorumluluğu konusunda soruşturma makamlarının somut olgulara dayalı bir tepiti olmadığı vurgulandı.