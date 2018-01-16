AYM gündemine aldı

Davaya bakan Erzincan Sulh Ceza Hakimliği, konuyu AYM’ye taşıdı. Hakimlik başvurusunda, “sahipli” hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişiye hapis verileceğine ilişkin TCK’nın mala zarar verme suçunu düzenleyen 151. maddesinin ikinci fıkrasındaki “sahipli” ibaresinin iptalini istedi. Bunun üzerine AYM Genel Kurulu, başvuruyu gündemine aldı. Kurul, itirazın ilk incelemesini perşembe günü yapacak. Başvuruda bir eksiklik tespit edilmezse iptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.