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    AYM gündemine aldı

    ANKARA
    16.01.2018 - 00:04 | Son Güncelleme:

    Erzincan'da orduevi nizamiyesinde kediyi tekmeleyip, yumruklayan Er Taner Hepşen’in görüntülerinin ortaya çıkmasıyla kamuoyunda tartışılan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “sahipli hayvanlara” işkence yapılmasına ilişkin maddesi Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) gündemine geldi.

    Davaya bakan Erzincan Sulh Ceza Hakimliği, konuyu AYM’ye taşıdı. Hakimlik başvurusunda, “sahipli” hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişiye hapis verileceğine ilişkin TCK’nın mala zarar verme suçunu düzenleyen 151. maddesinin ikinci fıkrasındaki “sahipli” ibaresinin iptalini istedi. Bunun üzerine AYM Genel Kurulu, başvuruyu gündemine aldı. Kurul, itirazın ilk incelemesini perşembe günü yapacak. Başvuruda bir eksiklik tespit edilmezse iptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak. 

    Etiketler: gazetehaberleri , hayvan , şiddet
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