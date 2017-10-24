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    Aylin Nazlıaka'dan Melih Gökçek'i kızdıracak paylaşım

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 15:08 | Son Güncelleme:

    CHP'den ihraç edilen bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından cumartesi günü istifa edeceğini açıklayan Melih Gökçek ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

    Nazlıaka, sosyal medya hesabında üzerinde Melih Gökçek'in fotoğrafı olan bir pasta fotoğrafı paylaştı.

    Paylaştığı fotoğrafın altına, "Az önce Meclis'teki odama şöyle bir pasta gönderildi. Zehirli olabilir diye hemen çöpe attım" notunu düştü.

    Gökçek ile Nazlıaka özellikle sosyal medya üzerinden sık sık karşı karşıya geliyordu.

    Aylin Nazlıakadan Melih Gökçeki kızdıracak paylaşım
    İşte Aylin Nazlıaka'nın paylaştığı fotoğraf

    DAHA ÖNCE DE SU NEDENİYLE TARTIŞMIŞLARDI

    Ankara'nın su sorunu tartışmasında, o dönem CHP'de olan Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka ile Melih Gökçek karşı karşıya gelmişti. Melih Gökçek. "Ankara'nın suyu kirlidir" diyen Aylin Nazlıaka'ya "Aylin sen Ankara'nın suyundan değil, evindeki su borularının kirli olmasından ishal oldun" yanıtı vermişti.

     

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