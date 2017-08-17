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    Aylık 38 bin dolara bakıcı arıyorlar

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 16:51Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 16:59

    İngiltere'de ismini açıklamak istemeyen bir aile tarafından, çocuk bakıcısı bulmak üzere kullanılan bir internet sitesine verilen ilanda önerilen ücret ve istenen özellikler herkesin ağzını açık bıraktı. Gizemli aile, aylık 38 bin Türk Lirası maaşla çalışmak üzere dadı arıyor.

    İlanda aranan dadının, yaşları 2, 5, 7 ve 12 olan dört çocuğa, ailenin Londra, Barbados, Cape Town ve Atlanta’da bulunan evlerinde tam zamanlı olarak bakıcılık yapmasının beklendiği belirtildi. 

    Ailenin sahip olduğu farklı şehirlerde yer alan her mülkte kendi yaşam alanına sahip olacak dadının, aileyle haftada üç sefere kadar uluslararası seyahatlere çıkabileceği açıklandı. Ailenin ultra lüks araç koleksiyonundan istediğini kullanabilecek olan bakıcının, Michelin yıldızlı bir şef tarafından hazırlanan yemekleri aileyle birlikte yemesinin istendiği ifade edildi. 

    Göz dolduran lüks şartlar altında, 38 bin Türk Lirası değerinde aylık ücretle çalışmak üzere aranan bakıcıdan beklenen özellikler ise oldukça fazla. Çocuk psikolojisi alanında diplomaya ve en az 15 yıllık iş tecrübesine sahip olması beklenen dadının, evde eğitim gören çocukların derslerine katılması, sürekli ilgi ve bakım göstererek yardımcı olması gerekiyor.

    Çocuk sahibi olmaması gereken dadı, haftada 6 gün, günde 13 saat çalışmak üzere aranıyor.  Savunma dersleri alması şart koşulan dadının, ailenin küçük ev işlerini halletmesi ve temiz bir kaydının olması isteniyor. Yılda toplam 100 bin sterlin (yaklaşık 454 bin Türk Lirası) ücret alacak dadının, 2 haftalık deneme süreci sonrası ise alınacağı belirtiliyor.

    (Foto: Temsili)

    Etiketler: ingiltere , bakıcı , bebek
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