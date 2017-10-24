Aylık 18 bin TL maaş ile öğretim görevlisi alınacak

Helsinki Üniversitesi Teoloji Fakültesi lisans ve yüksek lisansa ders verecek ilahiyatçı arıyor. İslam teolojisi alanına odaklanan, Kur’an çalışmaları, İslami yorum bilimi, İslam düşüncesi ve kültürü, günlük hayatta ve Avrupa’da İslam, İslam ve cinsiyet üzerine çalışan öğretim görevlileri başvuruda bulunabiliyor. Üniversitede görev alacak kişiye yıllık 38 bin ile 52 bin Euro (166- 227 bin TL) arasında maaş verilecek. Aylık geliri ise 3 bin 100 ile 4 bin 200 Euro (13 bin 500-18 bin 300 TL) arasında olacak. Başvuru sahiplerinin nitelikleri değerlendirilirken bilimsel yayınlara ve bilimsel değerin diğer araştırma sonuçlarına, öğretim deneyimine ve pedagojik eğitime, öğrenme materyali üretme kabiliyetine, diğer öğretmenlik özelliklerine dikkat edilecek. Adaylar daha fazla bilgiye https://www.helsinki.fi/en/faculty-of-theology internet adresinden erişebilecek.