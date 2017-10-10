Ayla’nın dünyasını anlatan ikinci fragman yayınlandı

Savaşın en acılı halini evrensel ve zamansız bir sevgi hikayesine dönüştüren film, beyazperdeye taşıdığı yaşanmış olaylarla hepimizin sıkça duyduğu ama detaylarını bilmediğimiz Kore Savaşı’na çok farklı bir açıdan mercek tutuyor.
Kore Savaşı’na katılan binlerce Türk askerinden birisi olan Astsubay Süleyman Dilbirliği ve soğukta, donmak üzere bulup ölümden kurtardığı Kore’li minik bir çocuğun sevgi ve bağlılığını anlatan AYLA’nın kahramanları hala hayatta.
Filmde Süleyman Dilbirliği’nin gençliğini İsmail Hacıoğlu, günümüzdeki yaşlarını Çetin Tekindor, Ayla’yı Kim Seol canlandırıyor. Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Mehmet Esen, Caner Kurtaran, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Büşra Develi, Damla Sönmez, Duygu Yetiş, Sinem Uslu, Esra Dermancıoğlu, Meral Çetinkaya ve Nilgün Kasapbaşoğlu filmin yerli oyuncuları arasında yer alıyor. Eric Roberts, Cade Carradine, Lee Kyung Jin, Johnny Young, Claudia Memory Monroe ise yabancı oyunculardan bazıları.
Eylül ayında dünyanın en prestijli film festivallerinden olan Toronto Uluslararası Film Festivali’nde 2 özel gösterim yapan AYLA, 27 Ekim’de tüm Türkiye’de sinemalarda… AYLA aynı gün, 27 Ekim Cuma; yönetmen ve oyuncuların katılımıyla bu kez Seul’de gala yapacak.
EKİM AYINDA KITALARARASI FESTİVAL YOLCULUĞU
AYLA, 12-21 Ekim tarihlerinde Güney Afrika’da düzenlenen, Cape Town Uluslararası Film Festivali’nde Yarışma Filmlerinden birisi olarak 15 Ekim’de sinemaseverlerle buluşacak,
12-22 Ekim tarihlerinde Amerika’da, Indianapolis’te düzenlenen Heartland Film Festivali’nde ise En İyi Yabancı Film kategorisinde yarışacak ve 16 Ekim tarihinde izlenecek.
AYLA, Los Angeles’ta art arda yapılan iki festivalin de Açılış Filmi olarak yine Amerika Birleşik Devletleri’nde sinemaseverlerle buluşacak. 20 Ekim Cuma günü “Hollywood Türk Filmleri Festivali”; 25 Ekim Çarşamba günü ise “Asian Word Internatianol Film Festivali” AYLA ile başlayacak.
27 Ekim Cuma günü Seul’de Gala’sı yapılacak AYLA ile savaşın gölgesinde filizlenen koşulsuz sevgi ve bağlılık öyküsü bu kez doğup büyüdüğü topraklarda Güney Kore’de, o savaşın izlerini hala taşıyan, o acıları yaşayan insanların ülkesinde anlatılacak. Ayla’nın uluslararası yolculuğu kasım ve aralık ayında da devam edecek.
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