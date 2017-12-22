‘Ayla’ Amsterdamlı seyircilerle buluştu

CONCEPT Events tarafından organize edilen Amsterdam Pathe Arena’daki galaya katılan başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu ile Ali Atay, filmi seyircilerle birlikte izledi. Oyuncular, sinema sahnesinde yaptıkları konuşmada, umut dolu bir hikaye ile iyi bir film çekmek için yola çıktıklarını söyledi. Gösterim öncesi seyircilerle fotoğraf çektiren Hacıoğlu ile Atay, filme gösterdikleri ilgiden dolayı seyircilere teşekkür etti.

Can Ulkay’ın yönettiği, senaryosu Yiğit Güralp’e ait olan ve yaşanmış bir öyküden uyarlanan film, Kore Savaşı sırasında bulduğu 5 yaşındaki kimsesiz kızın bakımını üstlenen ve ona ‘Ayla’ adını veren Astsubay Süleyman Dilbirliği ile bu çocuğun hikayesini anlatıyor.