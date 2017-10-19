Ayla ağlattı

Başrollerini Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu ve Kim Seol’ün paylaştığı “Ayla” filminin galası Maslak Uniq Hall’da yapıldı.
Yiğit Güral’ın yazdığı, Can Ulkay’ın yönettiği, yapımcılığını ise Mustafa Uslu’nun üstlendiği filmin galasına Süleyman Dilbirliği ile ‘gerçek Ayla’ Kim Eunja’nın yanı sıra film ekibi ve çok sayıda ünlü isim katıldı.
AYLAN VE ÜMRAN’LA AYNI KADERİ PAYLAŞABİLİRDİ
Seyirciler arasında Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho da vardı. Büyükelçi Cho, film hakkında şöyle konuştu: “Güney Kore’de can vermiş şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha anıyoruz. ,
Sadece gelip savaşmamışlar, küçük çocukları da kucaklayarak eğitim fırsatı vermişler. Filmde çok etkileyici bir hikaye anlatılıyor.
2015 yılında Bodrum sahilinde ölü bulunan Aylan’ı ve Halep’te enkazdan çıkarılan Ümran’ı gördükçe aklıma Ayla geliyor. Türk askerleri olmasaydı Ayla da aynı kaderi paylaşacaktı.”
Süleyman Dilbirliği, galaya tekerlekli sandalyeyle geldi. Manevi kızı Kim Eunja da gece boyunca Dilbirliği’nin yanından ayrılmadı.
Filmde Astsubay Süleyman Dilbirliği’ni canlandıran İsmail Hacıoğlu ise “Ayla barış çağrısında bulunan, çok pozitif bir film oldu. ‘Savaşların olmadığı bir dünyaya uyanmak dileğiyle’ diyerek filme başladık. Süleyman Astsubay koca yürekli biri. Oynamak bana nasip oldu” dedi. Seyirciler filmi gözyaşları içinde izledi.
Kim Eunja ve filmde onu canlandıran çocuk oyuncu Kim Seol, galaya geleneksel kıyafetleriyle katıldı.
27 Ekim’de vizyonda
27 Ekim’de seyirciyle buluşacak “Ayla” filminin konusu şöyle: 1950 yılında Kore’ye giden Süleyman Astsubay, savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Süleyman Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile Süleyman kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye’ye geri dönmesi yönünde karar çıkar ve ikili ayrılmak zorunda kalır.
Filmde Marilyn Monroe’yu canlandıran Claudia Memory Monroe da geceye katıldı.
Filmin müziklerini, vokalistliğini Sertab Erener’in yaptığı Oceans of Noise grubu hazırladı. Galaya grubuyla katılan Erener, “Beni tek yazmayın, arkadaşların emeği” dedi.
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