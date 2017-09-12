Hürriyet >Ekonomi>Aygaz ve Koç Holding'in iştiraki Entek iki HES için teklif verdi
Aygaz ve Koç Holding'in iştiraki Entek iki HES için teklif verdi
REUTERS
12.09.2017 - 09:41 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 09:42
Koç Holding'in ve Aygaz'ın yüzde 49.62'şer paya sahip olduğu Entek Elektrik, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) Menzelet ve Kılavuzlu hidroelektrik santrallerinin 49 yıl süre ile "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine teklif verdi.
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