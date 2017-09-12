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Aygaz ve Koç Holding'in iştiraki Entek iki HES için teklif verdi

REUTERS
12.09.2017 - 09:41 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 09:42

Koç Holding'in ve Aygaz'ın yüzde 49.62'şer paya sahip olduğu Entek Elektrik, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) Menzelet ve Kılavuzlu hidroelektrik santrallerinin 49 yıl süre ile "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine teklif verdi.

KAP'a yapılan açıklamada, ÖİB tarafından aynı konuda 2016'da gerçekleştirilen ihalenin iptali sonrasında yeniden ilan edildiği hatırlatıldı.

Etiketler: Koç Holding , Özelleştirme İdaresi Başkanlığı , Kılavuzlu hidroelektrik
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