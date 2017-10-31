Ayen Enerji, Arnavutluk'ta HES ihalesi kazandı

Ayen Enerji'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, ihalenin Arnavutluk Cumhuriyeti Enerji ve Endüstri Bakanlığı tarafından 35 yıl süreli yapıldığı belirtildi.

Yıllık 366,6 milyon kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip HES-Kalivaç Hidrolektrik santral ihalesinin rekabeti geliştireceği kaydedilen açıklamada, "Arnavutluk Cumhuriyeti Enerji ve Endüstri Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarılan, yap-işlet-devret modeli ile yapılacak 111 megavat kurulu gücündeki hidroelektrik santrali işinin serbest ve rekabetli ihale sürecinde Ayen Enerji AŞ ve Arnavutluk'ta yerleşik FUSHA Shpk Ortak Girişimi ilk sırada yer almıştır. Bu ihaleyle ilgili değerlendirme süreci bitmiş olup, ilgili bakanlık tarafından ortak girişime sözleşme görüşmelerine başlanmak üzere sözleşmeye davet yazısı gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



