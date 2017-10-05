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    Aydın'ın ardından Manisa: MHP'de toplu istifa dalgası

    İHA
    05.10.2017 - 23:18 | Son Güncelleme:

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 203 MHP üyesi, partilerinden istifa etti. Aydın'da da 460 MHP’li, bugün istifa etmişti.

    Aralarında mevcut MHP Meclis Üyesi Gürbaz Acar'ın da bulunduğu 203 partili, MHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Basın açıklamasında bazı partililerin gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Basın açıklamasını yapan eski MHP Turgutlu İlçe Başkanı Ahmet Köktopçu, istifaların yeni bir oluşuma dahil olarak yorumlanmaması gerektiğini ifade etti.

    Aydının ardından Manisa: MHPde toplu istifa dalgası

    İstifa edenler arasında eski belediye başkan yardımcıları, eski meclis üyeleri, eski ilçe başkanları, eski ocak başkanları da bulunuyor.

    AYDIN'DA DA TOPLU İSTİFA

    AYDIN’da, aralarında eski milletvekili ve il başkanlarının da bulunduğu 20 kişi hakkında ihraç dosyası hazırlanmasına tepki gösteren 460 MHP’li, partilerinden istifa ederek yeni kurulacak olan Meral Akşener’in partisine geçme kararı aldıklarını açıklamasışyı.

     

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    Etiketler: manisa , aydın , istifa , mhp , MHP
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