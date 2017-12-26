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    Aydın Kurtoğlu kimdir? Kaç yaşındadır?

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 18:02 | Son Güncelleme:

    Aydın Kurtoğlu kimdir sorusu birçok kişi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Yaptığı müzik ve bestelerle adından oldukça söz ettiren Aydın Kurtoğlu kimdir? Kaç yaşındadır?

    Aydın Kurtoğlu, 24 Ocak 1983 Rize, Türkiye doğumlu Türk besteci, şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve seslendirme sanatçısıdır.

    2014 yılında ilk çalışması "Köle" teklisini çıkarmıştır ve bu çalışmasına klip çekmiştir. 2015 yılında ilk EP albümü "Hayırlı Günler"'i ve "Öptüm" adlı ikinci teklisini çıkarmıştır. Hayırlı Günler albümünden "Hayırlı Günler" adlı şarkısına, "Öptüm" teklisinden "Öptüm" adlı şarkısına klip çekmiştir. 2015 yılında Kral Türkiye Müzik Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan sanatçı adayı olmuştur.

    Ekim 2015'de İstanbul'da düzenlenen Dubai'de ilk gösterimini yapan "Şirinler Live on Stage" adlı müzikalde Somurtkan Şirin'i seslendirdi.

    Etiketler: aydın kurtoğlu kimdir , aydın kurtoğlu kaç yaşında
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