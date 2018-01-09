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    'Aydın Gün Teşvik Ödülü' Veriko Tchumburidze’nin

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 21:24 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) geleceğin sanatçılarının yetişmesine destek olmak amacıyla Türkiye’de operanın gelişmesine katkıda bulunan Aydın Gün anısına 2012 yılından beri klasik müzik alanında gelecek vaat eden genç müzisyenlere verdiği ödülün bu yılki sahibi belli oldu.

    Bu yıl 15 bin Türk Lirası değerindeki ‘Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün sahibi, 1996 yılında Adana’da müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Veriko Tchumburidze’nin oldu.

    İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “2013 yılında İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konserinde solist olarak yer alan, 2016’da bir kez daha festival kapsamında dinleyicilerle buluşan ve verdiği konserler ve kazandığı ödüllerle ülkemizi yurtdışında başarılı bir şekilde temsil eden Tchumburidze’yi gönülden tebrik ediyorum. Başarılarını gurur ve mutlulukla takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Tchumburidze, 2010 yılında Güher ve Süher Pekinel’in ‘Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler’ bursu kapsamında Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde öğrenim gördü. 2012 yılında ‘7. Uluslararası Çaykovski Genç Müzisyenler Yarışması’nda birinci oldu, 2016 yılında ise ‘15. Uluslararası Henryk Wieniawski Keman Yarışması’nı kazandı. Bugüne kadar Zürih Oda Orkestrası, Münih Oda Orkestrası, Brandenburg Devlet Orkestrası,
    Mariinsky Tiyatrosu Orkestrası, Sinfonia Varsovia gibi orkestralar eşliğinde konserler veren genç sanatçı, Howard Griffiths yönetimindeki Münih Oda Orkestrası eşliğinde bir albüm hazırladı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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