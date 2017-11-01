Aydın Doğan en etkili 500'de

112 yıldır dünyada eğlence sektörünün sesi olan Amerikan Variety dergisi, sektöre yön veren 500 etkili ismi belirledi. Sinema, televizyon, müzik, teknoloji ve oyun gibi tüm eğlence sektöründe başarılı olmuş isimlerin yer aldığı listedeki tek Türk ise Doğan Holding kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan oldu. Aydın Doğan, Google kurucusu Larry Page, sanatçı Lady Gaga, Apple CEO’su Tim Cook, Fox TV kurucusu Rupert Murdoch, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ile aynı listede yer aldı.



EN FAZLA ABD’DEN

‘Variety 500’ listesi 2 trilyon dolarlık küresel eğlence endüstrisini şekillendiren en etkili 500 işadamını gösteren bir endeks olarak kendini tanımlarken, yıllık olarak güncellenen Variety 500 üyelerinin geçen 12 aydaki başarılarını yansıtıyor. Listedeki isimler kapsamlı araştırma yapan Variety editör kurulu tarafından seçiliyor. Listede 362 ABD’li, 28 İngiliz, 20 Çinli, 16 Fransız, 15 Alman, 12 Hintli, 8 İtalyan, 6 İspanyol,4 Meksikalı, 2 Katarlı kendine yer bulurken, diğer ülkelerden Türkiye gibi bir ya da iki isim listeye girebildi. Ayrıca listede, 209 yapımcı, 179 yönetici, 122 sanatçı yer aldı. Variety editör kurulu, film, televizyon, teknoloji, müzik, oyun ve eğlence kategorilerinde yönetici, patron, sanatçı ve finansörler arasından listeyi oluşturuyor.







5 KATEGORİDE GİRDİ

Variety editörleri Aydın Doğan’ı, finansörlüğü, medya sahipliği, müzik, teknoloji ve televizyon dünyasındaki başarılarına göre değerlendirdi. Editörler özellikle Aydın Doğan’ın, Türk özel televizyon sıçramasında etkin rol oynadığına, Kanal D’nin yayımladığı dizilerin uluslararası başarılar elde ettiğine dikkat çekti.



Ayrıca, Aydın Doğan’ın kurucusu olduğu şirketin Amerikan AOL Time Warner ile yüzde 50 ortak olarak Türkiye’de CNN Türk kanalını hayata geçirdiği belirtildi.



Variety’nin Eş Yayın Yönetmeni Andrew Wallenstein Variety’nin görevinin eğlence sektöründe gücün kimde olduğunu ve sektörün profilini ortaya koymak olduğunu belirterek, oldukça kapsamlı bir rehber hazırladıklarını dile getirdi.











* Variety, 500 kişilik listesinde bir sıralamaya yer vermiyor. Biz de onun gruplamalarına ve sıralamasız listesine göre sayfamızda yer verdik.





