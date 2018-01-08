Aydın Boysan son yolculuğuna uğurlandı...

Ulus’taki evinde geçen hafta 97 yaşında hayatını kaybeden mimar-gazeteci Aydın Boysan, için önce Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde tören düzenlendi. Buradaki törende konuşan Aydın Boysan’ın oğlu Burak Boysan, babasının dolu dolu bir hayat yaşadığını söyledi. Boysan, babasının 2 yıl önce vefat eden annesiyle 67 sene evli kaldığını aktararak, şunları kaydetti:

“Mimarlar Odası’nda da 64 yıllık bir hukuku var. 43 kitabı var. Kitaplarını yazmaya 63 yaşında başladı. Çok harika bir hayatı oldu. Çok üzüldük ve çok özleyeceğiz. İçimizde yaşatmaya devam edeceğiz. İstanbul’u biraz daha koruyarak daha da iyi yaşatabiliriz onu.”

Boysan’ın Teşvikiye Camisi’ndeki cenaze törenine ise Boysan´ın oğlu Burak ve gelini Mine Boysan,CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Akif Hamzaçebi, Gülay Yedekçi, Şişli Belediye Başkanı Hayrı İnönü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ali Müfit Gürtuna, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Rutkay Aziz, Bedri Baykam, Mustafa Alabora, Suna Selen, Altan Öymen´in de aralarında bulunduğu iş, sanat, medya dünyasından çok sayıda isim katıldı. Boysan´ın ailesi avluda taziyeleri kabul etti. Teşvikiye Camii’ne gelerek cenazeye katılan kimi vatandaşların ise Boysan’ın tabutuyla fotoğraf çektirmesi dikkat çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Boysan’ın cenazesi defnedilmek üzere Ortaköy Mezarlığı’na götürüldü.



Cenazeye katılan Rahmi Koç, "Bildiğiniz gibi içkiyi de severdi, güzel de yazı yazardı. Onunla yemekte, bir yerde beraber olmak insanı gençleştirir, tansiyonunu düşürür, ömrünü uzatırdı. Allah geride kalanlara uzun ömürler versin " dedi.

Cenazeye katılanlar arasında oyuncu Suna Selen de vardı. Vefat eden sanatçı Münir Özkul'un eski eşi olan Selen, dün Münir Özkul için Teşvikiye'de düzenlenen törene de katılmıştı. Selen, Özkul'un son eşi Umman Özkul’a destek olmuş, “Türk Tiyatrosu için çok önemli bir isimdi. Çok değerli bir sanatçımızdı. Şunu da söyleyeyim böyle bir melekle beraber olduğu için şanslıydı. Aslında Umman Hanım hepimizin şansıydı. Hepimiz biliyoruz ne kadar yaşamını uzattığını, iyi baktığını” ifadelerini kullanmıştı.

Aydın Boysan´ın son yüzyılın tanığı olduğunu ifade eden Sezgin Tanrıkulu, "Çok iyi bir mimar ve meslek insanıydı. Onun yanında çok iyi bir muabbet insanıydı. Türkiye´nin bütün sorunlarına duyarlı bir insandı. Çevresi ile barışık vicdan sahibiydi. Rakı muabbetlerinin mabediydi kendisini saygı ile anıyorum. Son olarak şunu söyleyeyim rakıda ÖTV´ye (Özel Tüketim Vergisi) karşıydı." dedi.



Aydın Boysan´ın Münir Özkul gibi Türk Halkı´nın gönlünde taht kurmuş büyük bir aydın olduğunu söyleyen Bedri Baykam da, "Büyük bir aydın büyük bir insandı. Kendi mesleği olan mimarinin yanı sıra edebiyatımıza sosyal yaşamımıza nükdedanlığıyla, kalemiyle çok şeyler kattı. Rakı içme adabıyla yazdığı yazı Türk yaşam kültürünün bir parçası olarak sonsuza dek hatırlanacak. Allah tüm sevenlerine sabır versin. Yıllar geçsene hiç unutulmayacak bir İstanbul aydını ve İstanbul büyüğüydü" dedi.

İSTANBUL BİR RENGİNİ KAYBETTİ

Rutkay Aziz ise Boysan´ı geç tanıdığından yakınarak, "Onu daha önce tanımayı çok isterdim. Ondan öğrenecek, onu dinleyecek çok daha güzel şeyler olacaktı. Yine de son 4-5 yıldır güzel birlikteliklerimiz oldu. Tabiki biz Aydın beyi kaybettik ama bence İstanbul bir rengini kaybetti. Aydın bey Atatürk Cumhuriyetinin de yetiştirdiği en önemli en önemli değerlerden bir tanesiydi. Hem mimar, hem yazar hem de bir düşünür olarak onu çok özleyeceğiz." dedi.

YILDIRIM VE KILIÇDAROĞLU ÇELENK GÖNDERDİ

Aydın Boysan´ın naaşı öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından alkışlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Törene, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim çelenk gönderdi. Boysan´ın cenazesi Ortaköy Mezarlığı´nda toprağa verildi.

AYDIN BOYSAN KİMDİR?

Aydın Boysan Rize'nin Fındıklı ilçesinde doğdu.1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü) bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü.Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu.

1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır. 1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ders verdi.

Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları’nı kurdu. Aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.