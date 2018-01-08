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    Aydın Boysan'a veda

    Cenker TEZEL - Cansu ŞİMŞEK - Fotoğraf: Selçuk ŞAMİLOĞLU
    08.01.2018 - 20:47 | Son Güncelleme:

    ÜNLÜ mimar, yazar, gazeteci Aydın Boysan son yolculuğuna uğurlandı. 97 yaşında hayata veda eden Aydın Boysan için ilk tören kurucusu olduğu Türkiye Mimarlar Odası’nda düzenlendi. Boysan daha sonra öğle namazından sonra Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı’na defnedildi.

    TANSİYONU DÜŞÜRÜRDÜ

    Boysan’ın cenazesinde taziyeleri oğlu Burak ve gelini Mine Boysan kabul etti. Teşvikiye Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine iş ve sanat camiasından isimler katıldı. İşadamı Rahmi Koç, tiyatro sanatçıları Mustafa Alabora, Orhan Alkaya, Rutkay Aziz, CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Akif Hamzaçebi, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtüna’yla beraber genç yaşlı yüzlerce kişi Boysan’ı son yolculuğuna uğurladı. Aydın Boysan’ı yakından tanıdığını ve beraber birçok anı yaşadıklarını anlatan Rahmi Koç, “Aydın Boysan hoş sohbet, keyifli, iyi bir mimar ve iyi bir dosttu. Onunla beraber olmak insanı gençleştirir, tansiyonunu düşürür ve ömrünü uzatırdı. Allah rahmet eylesin. Allah geri kalanlarına uzun ömürler versin. Çok değerli bir insandı” ifadelerini kullandı. Tiyatro sanatçısı Rutkay Aziz de “Aydın Hoca, öyle bir renkti ki, onun anılarını dinlemek, onunla birlikte olmak başlı başına bir keyifti. Hem Münir Hoca’yı hem de Aydın Boysan’ı kaybetmenin acısını çekiyoruz. Hepsini çok özleyeceğiz. Işıklar içinde yatsınlar” diye konuştu.

    Etiketler: gazetehaberleri , vefat
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