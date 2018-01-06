Aydın Boysan da kayboldu...

Ayşe Arman’ın Eylül 2016 tarihli röportajından...

Sizi şimdi en mutsuz eden şey ne bu toplumda?

- Beni ‘Yeni Türkiye’ denen şey mutsuz ediyor. Bazı ilişkilerin, anlayışların, görgülerin yok oluşu. Bu hoyratlık, kabalık, hadsizlik, bu cehalet...

Nasıl tahammül ediyorsunuz bu kadar yüzeyselleşmeye? Üzüyor mu sizi?

- Üzmez olur mu? İşkenceye dayanmak benimki! Günümüzdeki yozlaşma, yüzeyselleşme fiiliyle de açıklanamaz, geri gitmekle de... Başka bir şey. Çok çok acı.

Nasıl bu kadar keskin düşünebiliyorsunuz hâlâ?

- E hâlâ okuyorum, çalışıyorum, üretiyorum. İşleyen demir ışıldar.

Hâlâ rakı içiyor musunuz?

- Çok şükür.

Ölçüyü kaçırdığınız oluyor mu? Yoksa kontrol altına alabiliyor musunuz?

- Yok benim kontrolüm filan. Paşa keyfi bilir. Bir de karım.

Azrail’i yakalarsam fena yapacağım

Bu kadar uzun yaşamanızı neye bağlıyorsunuz?

- Azrail’in benden korkmasına! Çünkü yakalarsam fena yapacağım...

Bir rakı muhabbetinin olmazsa olmaz muhabbeti nedir?

- İnsanlıktır.

Rakı, en iyi kiminle içilir?

- Ruhen yakın insanlarla birlikte içilir.

Gençlere ne önerirsiniz?

- Edebiyata ve sanata yakın olsunlar.

Dünyaya bir daha gelseniz...

- İstemem. “İlle de döneceksin” derlerse, yine Aydın olarak gelmek isterim. Güzel bir hayat yaşadım ben. Başka bir hayat istemem. Ama karım da olsun bak.

Ayşe Arman’ın Nisan 2012 tarihli röportajından...

Hayatın sırrı bu: İyisiyle kötüsüyle her şeyi kabul edebilmek

Ölüm korkusuna kapıldığınız oluyor mu?

- Hiiiiç.

Ölümsüz olmak ister miydiniz?

- Yok canım, o da uzun kaçar. Zamanı gelince, gitmesini bileceksin. Hayatın sırrı bu: İyisiyle kötüsüyle, her şeyi kabul edebilmek, “Şükürler olsun!” diyebilmek.

Burak Kuru’nun Ekim 2014 tarihli röportajından...

100 yaşına yaklaşmamın sebebi karşı koymayı başarmaktandır

Laf lafı açarken bir sekansta hayatını anlatıp nasihat ediyor. Önemli: “Ya ben iki akciğer kanseri ameliyatından kurtuldum. Öldürücü kanser ameliyatları. Şaka değil. Çok belalar yaşadım, mızmızlanmadım. Çırpındım. Üç yaş küçük erkek kardeşim 23 yaşında veremden öldü be. Başıma bir şey gelince sabırla, kafayı çalıştırarak atlattım. Ezilseydim bu hadiseler karşısında zaten yoktum. Ama 100 yaşına yaklaşmamın sebebi karşı koymayı başarmaktandır. Siz de unutmayın ha. Bela gelirse karşı koyun. Onu yapın. Kolay değil ama güçsüz olan da gidiyor. Onların hepsi öbür tarafta şimdi. Ben daha buradayım ha!”