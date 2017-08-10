Aydın Aydın'ın eşekli tanıtıma hayvansever tepkisi

Aydın Aydın, seyyar ses sisteminden yayınlanan türküsü eşliğinde, bir eşek ve beraberinde mankenlerle Bodrum Belediye Meydanı'nda yürüyüp özçekim yaptı. Semerine "Haydi çekelim bir selfie" ve "selfie çekmek beleştir" yazılı döviz asılı eşekle dolaşan Aydın'a, hayvanseverler tepki gösterdi.

Denizde tur attırmak için eşeği bir tekneye bindirmeye çalışan ancak başarılı olamayan türkücü, tepkiler artınca geldiği yöne doğru gitmeye başladı. Vatandaşlar bu sırada özçekim yapmaya devam etti.

Hayvanseverlerin, bu şekilde bir şey yapamayacağını ve izin alması gerektiğini söylemesi üzerine Aydın, "Hayvan benim dostumdur. Bu da gezsin, denizi görsün." diye karşılık verdi.



Aydın Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Dünya da ilk hayvanlarla düet yapan sanatçılardan biriyim. Yakın bir zamanda 'Haydi çekelim bir selfie' diye türkü yaptım. Burada da biliyorsunuz insanlar bütün starlar ve popüler insanlarla 'selfie'ler çekiyorlar. Bugün Bodrum'da bütün dünya görsün. Bunlarla da 'selfie' çektiriyorlar. Çiçekle, böcekle kedi, köpekle, evde, arabada, her yerde selfie. Ben de bugün bunu tercih ettim. Güzel 'selfie'miz oldu." dedi.

Bütün hayvanları sevdiğini ifade eden Aydın "Eşeği ayrı seviyorum. Niye? Dünyada şuan sütü en pahalı ve de birçok hastalığa iyi gelen bir hayvandır. 'Bizim selfie'mizde bugün arkadaşım eşekle olsun' dedik. Eşeğin sahibi burada. Benim ne kadar hayvan sevdiğimi çok iyi biliyor. Başkaları hayvanları hiç sormazken sahip çıkmazken böyle günde gelip hayvanları reklama alet etmeyelim. Ben hayatım boyunca hayvanlarla büyüdüm." diye konuştu.

Aydın'ın kendi reklamını yapmaya çalıştığını söyleyen Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Fusun Uslu ise havanın da sıcak olduğuna dikkati çekerek "Resmi makamlara şikayet edeceğiz. Hayvanı bu şekilde kendi şov amacı ile kullanamaz. dedi.