Aydem ve Gediz Elektrik’ten uyarı



Denizli, Aydın ve Muğla illerinin elektriğini sağlayan Aydem ile İzmir ve Manisa’nın elektriğini sağlayan Gediz Dağıtım şirketinden yapılan yazılı açıklamada, kendi adına perakende satış sözleşmesi imzalamadan, önceki tüketici adına düzenlenen faturayı ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmenin usulsüz kullanıma girdiği belirtildi.

Yapılan uyarıda Aydem bölgesini kapsayan Aydın, Denizli ve Muğla illerinde toplam 1.78 milyon müşteride, yaklaşık 300 bin kadarının usulsüz elektrik kullandığı belirtilerek, 800 bin tüketim noktasında da müşteri bilgilerinin eksik olduğu vurgulandı.



Gediz bölgesinde ise İzmir ve Manisa illerinde toplam 2.96 milyon müşterinin, yaklaşık 600 bin kadarının usulsüz elektrik kullanım yaptığı belirtilerek, 1.2 milyon tüketim noktasında da müşteri bilgilerinin eksik olması durumunun altı çizildi.

Açıklamada, usulsüz kullanımlara karşı dikkatli olmayan müşterilerin, yasal sorumluluklarla karşı karşıya kalabileceği, kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan önceki müşteri adına düzenlenen faturayı ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketilmesinin, usulsüz elektrik enerjisi kullanımı olduğu hatırlatıldı. Elektrik faturasında yazılı bulunan müşteri adı ile fiili kullanıcının farklı olmasının tespiti halinde para cezası ve elektriğin kesilmesi gibi işlemlerin yapılacağı belirtildi.