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Ayazağa’ya 550 milyon yatırım

Gülistan ALAGÖZ
29.12.2017 - 22:33 | Son Güncelleme:

MASLAK- Büyükdere hattına yakın konumu ve kentsel dönüşüm avantajları ile öne çıkan Ayazağa bölgesi gayrimenkul şirketlerinin gözde merkezi oldu. İstanbul ve Bodrum’da geliştirdiği lüks konut projelerle bilinen gayrimenkul şirketi Seba İnşaat, Ayazağa Cendere Vadisi’ndeki üçüncü projesi için düğmeye bastı. Seba Office Boulevard ve Seba Flats’tan sonra Seba Suites projesine başlayan şirket 3 projeyle toplam  550 milyon yatırım yapmış olacak.

Seba İnşaat, Kağıthane’deki yeni projesi için 110 milyon lira yatırım yapıyor. Proje, Adil Işık Group’a ait  7 bin 256 metrekare arazi üzerinde hayata geçecek. Seba Suites projesinde 144 konut ve 23 ticari birim yer alacağını belirten Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli, metrekare satış fiyatının 8 bin lira olacağını ifade etti. 60-180 metrekare arasında değişen 1+1 ve 2+1 dairelere yer verilen projede teslimlerin 2019’da yapılması planlanıyor. Cendere’de sanayi tesislerinin birer birer kentsel dönüşüme dahil edildiğini belirten Keçeli, “Cendere Vadisi Avrupa yakasının Bağdat caddesi olma yolunda ilerliyor. Bizim de bölgeye güvenimiz tam” dedi.

850 MİLYONLUK PROJE YOLDA

Bodrum 2,  İstanbul’da 3 olmak üzere 5 şantiyede projelerin devam ettiğini belirten Engin Keçeli, 2018’de Tarabya ,Ulus ve Cendere’de yeni projeler planladıklarını söyledi. 3 projeyle 850 milyonluk yatırım yapacaklarını belirten Keçeli, “Tarabya’da 19 bin 500 metrekare arazi üzerine kat karşılığı yeni projeye başlanacak. Projenin metrekare fiyatlarının 20-22 bin lira  civarı olması planlanıyor. Ulus’ta 20 bin metrekare satılabilir alanı olan  80 konut yapılacak. Cendere’de ise yaklaşık 280 daire üretilecek. Hasılat paylaşımı olacak proje yaz sonu satışa çıkacak” dedi.

‘AZ KAZANMAYI ÖĞRENECEĞİZ’

Gayrimenkul sektöründe dönemsel iniş çıkışlar olduğunu, 2019’dan sonra sektörün geleceğinin daha da açık olduğunu belirten Keçeli, “ Bu yıl hem arsa hem de inşaat malzemesi gideri çok arttı. Birçok kalemde yüzde 25’e yakın artış var. Satıştan kâr hesaplardık, şimdi maliyetten kâr hesabına döndük. Kârlarımızdan feragat ediyoruz. Amerika’da, Almanya’da iş yapan inşaatçılar yüzde 5-10 kârla çalışıyorlar. Az kazanmayı öğreneceğiz. Piyasa şartları bizi disipline ediyor. Herkes inşaatçı olmayacak. Önünüzdeki günler sektörde ayrışmalar olacak. İşi doğru yapanlar kalıcı olacak” diye konuştu.

Etiketler: Ayazağa , Seba Office Boulevard , gazetehaberleri
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