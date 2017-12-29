Ayazağa’ya 550 milyon yatırım

Seba İnşaat, Kağıthane’deki yeni projesi için 110 milyon lira yatırım yapıyor. Proje, Adil Işık Group’a ait 7 bin 256 metrekare arazi üzerinde hayata geçecek. Seba Suites projesinde 144 konut ve 23 ticari birim yer alacağını belirten Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli, metrekare satış fiyatının 8 bin lira olacağını ifade etti. 60-180 metrekare arasında değişen 1+1 ve 2+1 dairelere yer verilen projede teslimlerin 2019’da yapılması planlanıyor. Cendere’de sanayi tesislerinin birer birer kentsel dönüşüme dahil edildiğini belirten Keçeli, “Cendere Vadisi Avrupa yakasının Bağdat caddesi olma yolunda ilerliyor. Bizim de bölgeye güvenimiz tam” dedi.

850 MİLYONLUK PROJE YOLDA

Bodrum 2, İstanbul’da 3 olmak üzere 5 şantiyede projelerin devam ettiğini belirten Engin Keçeli, 2018’de Tarabya ,Ulus ve Cendere’de yeni projeler planladıklarını söyledi. 3 projeyle 850 milyonluk yatırım yapacaklarını belirten Keçeli, “Tarabya’da 19 bin 500 metrekare arazi üzerine kat karşılığı yeni projeye başlanacak. Projenin metrekare fiyatlarının 20-22 bin lira civarı olması planlanıyor. Ulus’ta 20 bin metrekare satılabilir alanı olan 80 konut yapılacak. Cendere’de ise yaklaşık 280 daire üretilecek. Hasılat paylaşımı olacak proje yaz sonu satışa çıkacak” dedi.

‘AZ KAZANMAYI ÖĞRENECEĞİZ’

Gayrimenkul sektöründe dönemsel iniş çıkışlar olduğunu, 2019’dan sonra sektörün geleceğinin daha da açık olduğunu belirten Keçeli, “ Bu yıl hem arsa hem de inşaat malzemesi gideri çok arttı. Birçok kalemde yüzde 25’e yakın artış var. Satıştan kâr hesaplardık, şimdi maliyetten kâr hesabına döndük. Kârlarımızdan feragat ediyoruz. Amerika’da, Almanya’da iş yapan inşaatçılar yüzde 5-10 kârla çalışıyorlar. Az kazanmayı öğreneceğiz. Piyasa şartları bizi disipline ediyor. Herkes inşaatçı olmayacak. Önünüzdeki günler sektörde ayrışmalar olacak. İşi doğru yapanlar kalıcı olacak” diye konuştu.