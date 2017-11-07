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    Ayazağa’da inşaatta göçük

    Ersan SAN/ İSTANBUL (DHA)
    07.11.2017 - 11:10 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sarıyer Ayazağa’da bir inşaatta göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi şantiyeye sevk edildi. Göçük altında bir işçinin olduğu öne sürülürken  itfaiyenin çalışması devam ediyor.

    Ayrıntılar birazdan...

    Etiketler: Ayazağa , inşaat , göçük
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