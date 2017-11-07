Ayazağa’da inşaatta göçük

İstanbul Sarıyer Ayazağa’da bir inşaatta göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi şantiyeye sevk edildi. Göçük altında bir işçinin olduğu öne sürülürken itfaiyenin çalışması devam ediyor.

Ayrıntılar birazdan...