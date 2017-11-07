Ayazağa’da inşaatta göçük

İstanbul Sarıyer Ayazağa’da bir inşaatta göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi şantiyeye sevk edildi. Göçük altında bir işçinin olduğu öne sürülürken itfaiyenin çalışması devam ediyor.
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