Ayaydın: Konuta ek finansman şart

Ayaydın, şöyle devam etti: “2017’de KGF kredileri ile bankacılık sektörü aracılığıyla piyasaya verilen kaynaklar sonucu büyüme toparlamış ancak bankacılık sektöründe kaynak sıkıntısı devam etmektedir. Türkiye’de enflasyon yine çift haneye çıktı ve bir süre tek haneye girmeyecek gibi. Sebebi ise döviz kuru artışı ve büyüme için özellikle KGF ile desteklenen iç talep oldu. İşsizlik konusu da tek haneye düşmüyor ancak burada önemli bir husus da ülkemizde her geçen gün işgücüne katılım oranının artması. Ekonomi istihdam yaratmakta ancak işgücüne katılım arttığı için işsizlik düşmemektedir. Kamu borç stokunda gelinen nokta başarılı olmakla birlikte dış borç açısından ciddi bir risk bulunmakta. Gayrimenkul sektöründe ise birçok firmanın sıkıntıda olduğu gözleniyor. Sektöre bir şekilde finansman sağlanmalı. Ek finansman sağlanamaz ise iflaslar görülebilir.”