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Ayaydın: Konuta ek finansman şart

Hürriyet Haber
27.01.2018 - 20:25 | Son Güncelleme:

İSTANBUL’daki Mardinli İşadamları Derneği’nin konuğu İstanbul Eski Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın oldu. Ayaydın, ‘Türkiye ekonomisi ve karşılaştırmalı ekonomik göstergeler’ başlığı altında bir sunum yaptı. 200 Mardinli işadamının katıldığı toplantıda konuşan Aydın Ayaydın, ortalama büyüme, yükselen enflasyon, işsizlik ve borç stoku konularına dikkat çekti.

Ayaydın, şöyle devam etti: “2017’de KGF kredileri ile bankacılık sektörü aracılığıyla piyasaya verilen kaynaklar sonucu büyüme toparlamış ancak bankacılık sektöründe kaynak sıkıntısı devam etmektedir. Türkiye’de enflasyon yine çift haneye çıktı ve bir süre tek haneye girmeyecek gibi. Sebebi ise döviz kuru artışı ve büyüme için özellikle KGF ile desteklenen iç talep oldu. İşsizlik konusu da tek haneye düşmüyor ancak burada önemli bir husus da ülkemizde her geçen gün işgücüne katılım oranının artması. Ekonomi istihdam yaratmakta ancak işgücüne katılım arttığı için işsizlik düşmemektedir. Kamu borç stokunda gelinen nokta başarılı olmakla birlikte dış borç açısından ciddi bir risk bulunmakta. Gayrimenkul sektöründe ise birçok firmanın sıkıntıda olduğu gözleniyor. Sektöre bir şekilde finansman sağlanmalı. Ek finansman sağlanamaz ise iflaslar görülebilir.”

Etiketler: Aydın Ayaydın , gazetehaberleri , Mardinli İşadamları Derneği
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